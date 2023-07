Sofía Vergara y Joe Manganiello confirman su separación tras 10 años de relación

Sofía Vergara y Joe Manganiello han puesto fin a su matrimonio. Después de más de una década juntos, la historia de amor de la pareja se ha terminado, tal y como ellos mismos han anunciado a través de un comunicado, después de semanas de especulaciones.

La relación sentimental de los dos actores comenzó tan solo unos meses antes de su compromiso, que tuvo lugar en diciembre del año 2014, sellando su amor con un enlace en Miami en noviembre de 2015. Sin embargo, tras la exclusiva de Page Six, ellos mismos han confirmado su divorcio.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y cuidan la una de la otra mucho, pedimos educadamente respeto a nuestra privacidad en este momento en el que encaramos una nueva pase de nuestras vidas”, escribieron a través de un comunicado.

Sofia Vergara and Joe Manganiello have separated after seven years of marriage, Page Six reports. pic.twitter.com/6VkvMHr9DZ

— Pop Base (@PopBase) July 17, 2023