Elon Musk ha cargado contra las recientes informaciones de los medios de comunicación, que han dado cuenta sobre el «ataque» de un robot en una fábrica de Tesla a un ingeniero en Austin (Texas), que acaba de publicarse producida en 2021. «Es realmente vergonzoso que los medios de comunicación saquen a relucir una lesión de hace dos años debida a un simple brazo robótico industrial Kuka (que se encuentra en todas las fábricas) e insinúen que ahora se debe a Optimus», ha defendido el CEO de Tesla Elon Musk, en referencia a sus robots humanoides.

En las informaciones que critica Elon Musk, los testigos consultados por los periodistas han explicado que el ingeniero de Tesla quedó sangrando después de que el robot le «clavara las garras en el cuerpo». Todo dentro de un relato en el que se describe cómo «acabó escapando de las garras del robot cuando otro trabajador pulsó el botón de parada de emergencia».

La ira de Musk se ha desatado por la forma en cómo se empieza uno de los artículos enmarcando el accidente dentro del proyecto de los robots humanoides Optimus de Tesla, y no el brazo robótico Kuka responsable del ataque al ingeniero.

This article in the “science” section of Daily Mail makes it seem like Optimus decided to attack an engineer.

What they’re actually talking about is an injury involving the Kuka robot in the factory in 2021. Although injuries are horrible they do not hint at a robotic uprising pic.twitter.com/GoGsTroJ5u

