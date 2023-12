Optimus Gen 2: Elon Musk saca pecho del nuevo robot de Tesla

El magnate Elon Musk ha anunciado la llegada de la segunda generación de Optimus de Tesla, denominada Tesla Optimus Gen 2. Esta versión del robot es ligeramente más grande, presenta una mayor velocidad y cuenta con mejor estabilidad. Comparado con su predecesor, este nuevo robot de Tesla puede desplazarse un 30% más rápido. Asimismo, se ha logrado reducir su peso en 10 kilogramos, principalmente para mejorar su capacidad de equilibrio al moverse.

Prácticamente todo el diseño de esta segunda generación ha sido renovado: desde los mecanismos de las rodillas hasta los sensores, el cuello y las articulaciones. Se han realizado mejoras significativas en aspectos como las capacidad de agarre de las manos.

En un video compartido por Elon Musk, se exhibe la habilidad del robot para manipular objetos delicados, como un huevo, sin romperlo en ningún momento. Estos avances se han logrado mediante la implementación de nuevos sensores táctiles en los dedos, permitiendo al robot ajustar y aplicar diferentes niveles de presión según sea necesario.

La empresa afirma haber aumentado la velocidad de desplazamiento del robot en un 30 %, a pesar de que el movimiento de sus piernas sigue presentando cierta falta de fluidez. Además, ha logrado reducir su peso en más de 10 kilogramos sin afectar su desempeño. Esta reducción ha mejorado notablemente el equilibrio del robot, lo que se evidencia en su capacidad para realizar una sentadilla durante la presentación.

Además de estos avances, se suma la experiencia de Tesla en conducción autónoma, tecnología de baterías de gran autonomía y conectividad a través de LTE y WiFi. Por ahora Tesla no ha revelado aún una fecha específica para el lanzamiento de Optimus al público en general.

Durante la presentación de la generación anterior del Tesla Optimus, Elon Musk enfatizó que gran parte del futuro de la compañía dependerá del avance y desarrollo de este robot humanoide. Expresó que «las capacidades actuales del robot están siendo enormemente subestimadas» y proyectó que en algunos años la demanda podría alcanzar «entre 10 y 20 mil millones de unidades». Con esta visión, Musk tiene la confianza de predecir que «Optimus representará la mayor parte del futuro a largo plazo de Tesla».

