El duro golpe que ha sufrido Michu: la ex de José Fernando está pasando por su peor momento

La relación de Michu y José Fernando ha estado cargada de idas y venidas. La última reconciliación la hicieron pública durante un partido de fútbol solidario de toreros contra famosos organizado por Richy Castellanos en el estadio del Atlético de Madrid.

El hijo de José Ortega Cano aseguró que volvía a estar enamorado de la madre de su primera hija, una pequeña llamada María del Rocío. El problema es que unos meses después salieron a la luz unas fotografías del joven con otra mujer. Hay que recordar que José Fernando está sometiéndose a un tratamiento especializado para dejar atrás sus problemas de conducta. Después de varios conflictos con la justicia, Ortega Cano logró que ingresara en un psiquiátrico para poner fin a su mala racha.

José Fernando Ortega prefiere estar lejos del foco mediático y ha optado por no dar declaraciones sobre su nueva novia. El problema es que Michu no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y esa es la razón por la que ha dado un golpe en la mesa. Lo primero que hizo fue conceder una entrevista para anunciar que estaba embarazada. Este dato demostró que José Fernando todavía seguía con ella cuando le pillaron con la otra chica. No obstante, la familia ha optado por mantenerse al margen. José Ortega Cano dudó del embarazo de Michu desde el primer momento y lamentablemente no hay buenas noticias al respecto.

La joven ha explicado que se ha visto obligada a abortar. Antes de entrar en detalles ha recordado que ya tiene una hija y que no puede permitirse estar mal. Según cuenta, su salud empezó a verse deteriorada, acudió al médico y le advirtieron de que estaba experimentando un embarazo de riesgo. Después de mucho meditarlo, pensó que la única opción que le quedaba era interrumpirlo. Para sorpresa de todos, José Fernando no ha estado con ella en estos momentos tan complicados. Es evidente que entre ellos no hay una buena sintonía en estos momentos.

Michu da explicaciones sobre su aborto

Michu admite que está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Tiene claro que no le quedaba otra alternativa y que tenía que abortar para proteger a su hija María del Rocío, pero aún así ha sido un paso muy duro. «Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento. Y esa es una de las razones por las que hemos tenido que interrumpir el embarazo. Porque aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil», ha empezado diciendo.

No está dispuesta a guardar silencio porque no quiere que haya ninguna duda al respecto. Esa es la razón por la que ha dado una exclusiva en ‘Semana’, la misma publicación donde anunció que iba a volver a ser madre. «Es que no podía hacer otra cosa. Es que era mi salud o mi salud. O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola. No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida… Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado».

Es posible que a José Ortega Cano no le haya sentado bien que Michu haya nombrado a Rocío Jurado, pues es un tema sensible para todos. La joven no llegó a conocer a la cantante, pero ya ha utilizado su nombre en otras ocasiones, como por ejemplo cuando llevó a su hija al cementerio donde está enterrada y realizó unas fotografías encima de la tumba.

El mal momento de Michu

La verdad solo tiene un camino y ha terminado saliendo a la luz. José Ortega Cano quiere proteger la intimidad de su hijo, así que no responde a ninguna pregunta que esté relacionada con su vida privada. Sin embargo, Michu se niega a guardar silencio eternamente y ha afirmado que en estos momentos no tiene ningún tipo de contacto con el colombiano.

«Yo con José hablo lo mínimo, para mí ya nada. Le paso el teléfono a mi niña y es ella quien habla. Lo tengo bloqueado y cuando estoy mejor de ánimo lo desbloqueo para que hable con Rocío…. He estado con Gloria este fin de semana y hemos podido hablar y aclarar algunas cosas. He tenido su apoyo, desde luego, porque ella ha entendido perfectamente la situación».

Afortunadamente la ex novia de José Fernando ha encontrado un apoyo en Gloria Camila. Lo cierto es que en el pasado tuvo muchos problemas con ella e incluso llegó a acusarla de desatender económicamente a su sobrina. No obstante, Gloria ha hecho un esfuerzo porque quiere formar parte de la vida de María del Rocío. Sabe que si quiere disfrutar de la menor debe firmar la paz con Michu y eso es exactamente lo que ha hecho.