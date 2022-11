La durísima historia del padre de Chenoa: pide dinero en la calle para comer

El padre de Chenoa pide dinero en la calle para comer, pese a tener una hija famosa, vive un durísimo episodio vital. José Carlos Corradini es el nombre del padre de Chenoa que ha aparecido en Socialité. El hombre está totalmente desesperado, pide ayuda a su famosa hija para poder comer. La madre de Chenoa llegó de Argentina, país en el que vivían con su padre, se trasladó junto a su hija a Mallorca lugar en el que reside toda la familia a excepción de José Carlos que está en su país de origen.

La familia es aquella con la que compartimos sangre y vivencias. José Carlos Corradini es el padre de Chenoa, vive en Argentina, país en el que también nació la famosa cantante. María Laura Corradini Falomir, es el nombre real de Chenoa, nacida en el Mar de la Plata. Un origen y un pasado del que se ha alejado del todo.

La situación de José Carlos es crítica y al parecer su hija es totalmente consciente de ello. Según afirma: “Ella sabe perfectamente que tiene un padre biológico en Argentina que se está muriendo de hambre y está en situación de calle”. En este país los índices de pobreza son muy elevados, trabajadores o desempleados no llegan a final de mes.

Corradini dio más detalles sobre su día a día que refuerzan su dramática situación: “Lo que necesito es poder darme una ducha por día. Voy a cumplir 69 años y tengo que salir todos los días a buscar esa plata (dinero) para poder comer”. A su edad, este hombre debería estar descansando después de una vida de trabajo, pero no puede hacerlo, se enfrenta a una dura supervivencia que ha querido denunciar en los medios.

Además de revelar su situación José Carlos hace una petición. Él puede vivir en Argentina, comer y ducharse, dos elementos básicos que mejorarían su situación por solo 100 euros al mes. Ver a su hija luciendo ropa o complementos que superan con creces ese dinero le duele aún más.

José Carlos se pone firme con Chenoa, revelando el mal que le provoca que no pueda darle 100 euros, según él: “Ese dinero es un tacón de cualquier zapato de los que la señora tenga. Es un tacón, ¿eh? No el zapato. ¡Un tacón! Los zapatos que usa ella valen más de 400 o 500 euros cada par”. De momento Chenoa no ha emitido ninguna respuesta o comunicado al respecto.