Chenoa, nerviosa al desvelar algunos detalles sobre su esperada boda

No hay duda de que el covid ha jugado una mala pasada a todos aquellos que tenían previsto casarse. Este ha sido el caso de Chenoa. El 14 de junio de 2020 era la fecha que la cantante había grabado a fuego en su calendario para vivir uno de los días más felices de su vida junto a Miguel Encinas: su boda. Un enlace que finalmente se vieron obligados a posponer hasta el próximo mes de junio, haciendo de Mallorca el enclave perfecto para dar pie a una cita muy deseada por la pareja.

Ha sido durante esta misma mañana cuando ha tenido la presentación oficial de Chenoa como nueva embajadora de Power 8, la primera bebida energética creada en Andalucía con muchas menos calorías que las convencionales. En esta ocasión tan especial para su carrera, la cantante se ha desplazado hasta Málaga, donde no ha tenido reparo en responder algunas de las preguntas que los reporteros allí presentes se cuestionaban, y que mucho tenían que ver con su esperadísima boda: “Tengo amigas y amigos que me ayudan con todo, pero ya tengo un poco de estrés”, admitía, mientras confesaba que los preparativos más importantes ya están listos: “Empiezo a estar nerviosa, Hannibal Laguna ya está con el vestido, tengo zapatos… Voy un poco a trompicones, pero estoy llegando”, señalaba. No obstante, y pese a que las restricciones cada vez van siendo menores, Laura no tiene intención de hacer una ceremonia por todo lo alto: “Va a haber poca gente por todo lo que hay, y sobre todo por mi familia”. Aún así, sí que tiene pensado invitar a algunos de los que fueron sus compañeros en Operación Triunfo: “Habrá, pero no estará todo el mundo porque no se puede, eso lo vais a ver, es por cercanía. Será un pequeño reencuentro, pero no pasa nada”, apuntaba, dejando entrever que en ese día tan especial dejará de lado el papel de Chenoa para centrarse en Laura y en su faceta más personal.

Teniendo en cuenta la gran labor sanitaria que está ejerciendo su futuro marido como trabajador del hospital, la cantante ha sido quien se ha encargado mayoritariamente de llevar a cabo todos los preparativos para la boda. Aún así, ella misma ha confesado que “Miguel está bien, haciendo su trabajo, aunque sí se involucra en los preparativos”. Y es que, de hecho, ambos ya han planeado la que será su luna de miel, aunque la artista prefiere vivir el día a día y no desvelar ningún detalle de esa escapada hasta que no tenga lugar el enlace.

A escasos tres meses de que tenga lugar su boda, podría decirse que Chenoa está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Después de la tormenta siempre llega la calma, motivo por el que, tras haber tenido que posponer su enlace, ahora la cantante podrá celebrarlo finalmente mientras está inmersa en distintos proyectos a nivel laboral: “Necesito mucha energía en mi día a día. Tengo muchos proyectos y mucho movimiento, que es lo importante. Si no digo nada, no es porque no quiera, hay cosas en el aire que se están empezando a forjar: de música, de tele… Tengo que sacar tiempo”, finalizaba, mostrando así que muy pronto se darán a conocer sus planes profesionales.