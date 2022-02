Un viaje privado y por el mejor de los motivos. Máxima y Guillermo de Holanda han regresado a España apenas unos días después de celebrar su vigésimo aniversario de boda. Una fecha especial en la que tanto el Rey como la Reina cumplieron con algunos compromisos institucionales, lo que no les permitió de disfrutar de todo el tiempo libre que hubieran querido.

Sin embargo, han aprovechado el fin de semana para visitar varias ciudades andaluzas. Según apunta ABC de Sevilla, los Reyes llegaron el jueves a Córdoba tras pasar por Granada y se alojaron en el Hotel Palacio del Bailío. El matrimonio ha podido realizar, entre otras cosas, una visita privada a la mezquita, en la que un guía les explicó todas las particularidades del edificio. Sus Majestades también han estado en la Ermita de la Candelaria, donde probaron algunas de las especialidades de este establecimiento y hasta de una tarta por su aniversario. Asimismo, se les invitó a una copa del PX del lagar de Santa Magdalena.

En su última jornada en Córdoba estuvieron en el Palacio de Viana y en la taberna Los Berengueles, ubicada en las inmediaciones de la casa de Manolete. Este restaurante está especializado en comida típica cordobesa, como salmorejo o rabo de toro y cuenta con un precioso patio con zócalos y azulejos mozárabes.

Tras su visita a la ciudad de los patios, Máxima de Holanda y el Rey Guillermo se trasladaron hasta Sevilla, aunque antes pasaron por Jerez de la Frontera. Una ciudad que es muy especial para la pareja, ya que fue precisamente en la Feria de Abril del año 1999 cuando se conocieron allí. En aquel momento, Máxima tenía veintiocho años y trabajaba en Nueva York, pero había viajado a Sevilla en compañía de una amiga, que le presentó a Guillermo en la caseta del Real Club de Andalucía, una de las más exclusivas de la feria. Diez años después, en 2019, los Reyes Guillermo y Máxima de Holanda regresaron en compañía de sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane.

Esta escapada de Sus Majestades ha transcurrido con total y absoluta discreción. Una actitud habitual en la pareja cuando lleva a cabo viajes privados, en los que intentan mantenerse al margen de la atención de los focos. Algo que ocurre siempre, por ejemplo, en sus viajes a Grecia, de los que apenas trascienden detalles.

Por el momento no se ha confirmado si la pareja está ya de vuelta en Holanda aunque fuentes cercanas a los Reyes han revelado a este digital que los lunes es cuando el matrimonio suele mantener reuniones con los miembros de su equipo para planificar la semana, aunque parece ser que los símbolos oficiales que indican la presencia del Rey en Huis ten Bosch no están hoy colocados, de manera que es posible que regresen a lo largo del día ya que no tienen compromisos oficiales hasta el miércoles.