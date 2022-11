En el programa de Javier Cárdenas te contamos que José Carlos Corradini, el padre biológico de Chenoa, ha cargado duramente contra su hija y le ha pedido ayuda desde un programa de televisión y ha confesado el duro momento personal que está atravesando, hasta el punto de que se encuentra pidiendo dinero en la calle para poder comer sin recibir ninguna ayuda de su hija, a la cual le ha mandado un mensaje desesperado para que le ayude económicamente a salir de esta situación de indigencia.

El padre biológico de Chenoa dice que se encuentra viviendo de la caridad de la gente de la calle en Argentina y que sale cada día a pedir que le den limosna para comer: «Me estoy muriendo de hambre». También ha relatado que dadas las dificultades por las que está atravesando tiene problemas incluso para poder darse una ducha.

José Carlos Carradini se divorció de Patricia Falomir, madre de Chenoa. Entonces la artista apenas tenía un año. Por ello la relación paternofilial es inexistente. No hay contacto entre el argentino, que en estos momentos vive en Buenos Aires, y la ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Esta sabría que su padre se está «muriendo de hambre y en situación de calle», según el testimonio de este. A través de una llamada telefónica con Socialité, José Carlos ha confesado que su pensión de 100 dólares le obliga a salir a pedir dinero para poder llevarse algo a la boca. Explica que emplea lo que recibe en el alquiler de su apartamento de 15 metros cuadrados. «Voy a cumplir 69 años y tengo que salir todos los días a la calle a buscar plata para poder comer», lamentaba el progenitor de Laura, que lo único que quiere es que la cantante le «ayude un poco a tratar de vivir dignamente».

Su propósito es que le haga llegar un ingreso mensual de 100 euros. Explica que con ese dinero podría tener lo necesario. Serían cuatro comidas y una ducha diaria. «Me parece que 100 euros es un tacón de cualquier zapato que la señora tenga. Es un tacón, ¿eh? No el zapato, un tacón. Los zapatos que ella usa valen más de 400 o 500 euros cada par». Además, cree que Chenoa podría asumir esta cifra sin problemas. Este dinero le podría permitir tener un techo donde dormir el próximo año. Actualmente teme que le aumenten el alquiler por la subida de precios. «En enero seguramente que voy a estar en situación de calle. Con la inflación que hubo en este país seguro que me van a pedir 200. Aunque me pidan 150, ¿de dónde saco los 50 que me faltan?».