Pablo Motos se atreve a ‘leer la mano’ de Chenoa en el momento más feliz de su vida

Poco o nada se ha vuelto a saber de Chenoa desde que se diera el “sí, quiero” durante el pasado mes de junio con Miguel Sánchez Encinas. Sin duda alguna, uno de los momentos más especiales en la vida de la cantante, sobre todo teniendo en cuenta que había tenido que posponer el enlace hasta en dos ocasiones a consecuencia del coronavirus. No obstante, y ya como mujer casada, la ex concursante de Operación Triunfo no ha querido desaprovechar la oportunidad de sentarse en El Hormiguero con el único objetivo de hablar sobre su próximo proyecto.

Ha sido en torno a las 22:00 horas de la noche cuando Pablo Motos ha dado la bienvenida a la intérprete de Cuando tú vas para dar pistoletazo de salida a un programa épico. Ataviada con un total look negro y una coleta tirante con la raya a un lado, la cantante ha llegado al plató de Antena 3 pisando fuerte y con intenciones de desvelar varios detalles sobre su nuevo programa de radio, Tómatelo menos enserio, el cual se emite a la una de la mañana y así permite a sus colaboradores utilizar ciertas palabras que en otros horarios no podrían: “Charlamos, tenemos a muchos colaboradores que son maravillosos y a mucha gente que va entrando y dando ese color que necesitamos. Es como una charla de bar”, ha comenzado relatando, visiblemente emocionada ante esta nueva iniciativa que ya promete ser todo un éxito.

Por otro lado, Chenoa también ha tenido oportunidad de admitir que cree en todo lo relacionado con la astrología, incluyendo las cartas astrales e incluso a quienes leen las manos. Aprovechando su amistad con su invitada, el maestro de ceremonias ha querido ilusionarla a la hora de hacerla creer que tenía la capacidad de leer su mano: “Tienes un viaje pronto. Hay una persona que te protege y es alguien que ya no está aquí, creo que es una mujer. Vas a tomar una decisión importante que al principio te sale mal, pero luego te sale bien”, decía el presentador, para después admitir que se había inventado todo y provocar la risa inmediata de la cantante.

Por último, Chenoa también ha querido hacer referencia a su reciente matrimonio, demostrando que el amor que siente por su pareja sigue intacto e igual de intenso que el primer día, cuando se conocieron: “Me encantó su voz, y cuando ya lo vi dije: ‘¿Perdona?’. En la primera cena, cambié el cartel de su nombre para que se sentara al lado mío y luego le pedí que me llevara a casa porque vivía cerca. Me gusta mucho la conquista haciendo uso de la charla, porque si no tenemos de qué hablar vamos mal, así que tomamos un café y le dije que había visto todas las temporadas de Anatomía de Grey”, zanjaba, entre risas y aclarando que había intentado en todo momento crear un vínculo, aunque fuera amistoso, con su ahora marido.