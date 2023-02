Duda resuelta: la Guardia Civil explica con cuántas cervezas das positivo en un control de alcoholemia

¿Alguna vez te has planteado la pregunta de con cuántas cervezas das positivo en un control de alcoholemia? Tanto la Dirección General de Tráfico (DGT) como la Guardia Civil recomiendan una tasa de alcohol 0,0 al volante. Sin embargo, la normativa en vigor es un poco más flexible y permite a los conductores circular siempre y cuando no superen la tasa de alcoholemia permitida: 0,25 mg/l en aire espirado o 0,5 g/l de alcohol en sangre.

La DGT advierte: «El alcohol es uno de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los accidentes de tráfico. El alcohol está presente entre el 30% y 50% de los accidentes mortales. Son muchas las muertes que se pueden evitar si todos hacemos un consumo responsable del alcohol y nunca conducimos bajo sus efectos».

Son muchos los conductores que creen que por tomarse un par de cervezas no van a dar positivo en un control de alcoholemia, pero están completamente equivocados. Hay un amplio abanico de factores que influyen, como la edad, el peso o la comida ingerida. A través de Twitter, ha compartido un gráfico en el que señala aproximadamente con cuántas cervezas se puede dar positivo.

Por ejemplo, un hombre de 70 kilos que tome una jarra de cerveza de 330 mililitros, daría una tasa de 0,3 mg/l en aire espirado. Cabe recordar que la tasa de alcoholemia permitida es 0,25 mg/l en aire espirado, por lo que daría positivo en el control, con la consecuente multa.

Dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"… y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber.

Al volante márcate un 0,0 de alcohol 👌🏻.#ViajeSeguro en #Vacaciones2018🌅 pic.twitter.com/OEMyOcMmWO

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 14, 2018