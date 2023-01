El aviso más peligroso de la DGT: no vas a pasar la ITV

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un tipo de inspección que tiene como objetivo comprobar si los vehículos cumplen los requisitos exigidos para su circulación. Es un trámite obligatorio, ya que circular con la ITV caducada conlleva una multa de 200 euros, tal y como especifica la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la ITV se inspeccionan todos los elementos del vehículo: dirección, motor, transmisión, ejes, neumáticos, frenos… Y también las luces, aunque estas pasan completamente inadvertidas para muchos conductores. Es cierto que el mal funcionamiento de las frontales y traseras es fácil de advertir, pero no ocurre así con los intermitentes o las luces de marcha atrás.

Durante la revisión, el técnico analiza el número de luces, su homologación, su funcionamiento y su color, de modo que pueden detectar cualquier tipo de irregularidad.

Sin embargo, el hecho de no conocer la ley no excusa de su cumplimiento, por lo que un fallo de estas características puede hacer que un vehículo no pase la ITV.

La DGT ha lanzado un aviso muy serio a todos los conductores: los turismos, furgonetas, camiones y autobuses matriculados después del año 1999 que no tengan en perfecto estado la luz de marcha atrás podría incurrir en un «defecto grave» y no pasar la revisión.

¿Qué ocurre si la ITV es desfavorable? En este caso, el propietario del vehículo tiene un plazo de dos meses para arreglar los elementos defectuosos y volver a pasar la revisión. Mientras tanto, tiene terminantemente prohibido circular, excepto para desplazarse a un taller.

#VeiTip La luz de marcha atrás es obligatoria en todos los turismos, autobuses, furgonetas y camiones matriculados tras 1999. En la #ITV el inspector comprobará:

✅Nº de luces

✅Su funcionamiento

✅Homologación

✅Color

Cualquier irregularidad en estos aspectos será defecto grave pic.twitter.com/khca6CG9jM — VEIASA (@Veiasa) January 18, 2023

Resultados ITV

Todo el mundo entiende qué significa que la revisión sea favorable. Sin embargo, existe cierta confusión sobre la diferencia entre un resultado desfavorable y negativo.

Favorable : se puede obtener este resultado, aunque el técnico detecte algún defecto de carácter leve durante la revisión. Al superar la ITV de manera favorable, es obligatorio llevar la pegatina en la zona superior derecha de la luna delantera.

: se puede obtener este resultado, aunque el técnico detecte algún defecto de carácter leve durante la revisión. Al superar la ITV de manera favorable, es obligatorio llevar la pegatina en la zona superior derecha de la luna delantera. Desfavorable : se considera que la inspección es desfavorable cuando el técnico detecta defectos o fallos que deben ser reparados. Una vez el propietario los subsana, tiene que volver de nuevo a la misma estación.

: se considera que la inspección es desfavorable cuando el técnico detecta defectos o fallos que deben ser reparados. Una vez el propietario los subsana, tiene que volver de nuevo a la misma estación. Negativo: el resultado es negativo cuando el vehículo presenta desgastes o deficiencias que suponen un peligro para los pasajeros y el resto de usuarios de la vía. El vehículo debe ser trasladado hasta su destino o a un taller en una grúa.

Por último, recuerda el serio aviso de la DGT: más allá de las kuces delanteras y trasera, los intermitentes y las luces de marcha atrás se pueden estropear y dar como resultado una ITV desfavorable.