Mucho cuidado con el peligroso fraude que afecta a la DGT: te puede costar una pasta

Los ciberataques están a la orden del día, y la información personal y bancaria de los particulares y empresas son el principal objetivo de los delincuentes. Ante este panorama, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha detectado una nueva campaña de “phishing” que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) para engañar a las víctimas. A continuación te explicamos paso a paso cómo funciona la estafa para que no caigas en la trampa.

La nueva estafa que suplanta a la DGT

Imagina que recibes un correo electrónico, supuestamente de parte de la DGT, informándote de una multa de tráfico impagada. En el e-mail hay adjunto un formulario que debes rellenar y enviar a una dirección para proceder con el pago. ¿Qué ocurre si pulsas sobre él para descargarlo? En realidad, se trata de un malware tipo troyano que infectará el equipo y permitirá a los ciberdelincuentes acceder a él.

Antes, las campañas de “phishing” eran fáciles de identificar ya que los mensajes contenían faltas de ortografía y/o redacción. Pero los hackers utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a sus víctimas. En este caso, no hay ni una sola falta de este tipo en el mensaje. Sin embargo, la dirección «[email protected]» sí es sospechosa.

¿Qué debes hacer si en un descuido has descargado el archivo? Si todavía no lo has ejecutado, no hay ningún problema, aunque deberás eliminarlo y marcar el correo como SPAM. Además, para asegurarte de que no hay rastro de malware en el equipo, la OSI recomienda ejecutar un análisis con un antivirus actualizado.

¿Y si ya lo has ejecutado? Lo primero es aislar el equipo de la red a la que esté conectado para evitar que la infección se propague al resto de dispositivos. Por lo tanto, desconecta el ordenador de la red WIFI de casa porque, de lo contrario, todos los dispositivos conectados a la misma podrían verse comprometidos.

A continuación, realiza un análisis completo con el antivirus y procede a la desinfección. Puedes hacer un formateo de los valores de fábrica para una eliminación total, aunque antes debes hacer una copia de seguridad.

Para tener evidencias del fraude y poder interponer una denuncia, realiza capturas de pantalla y guarda el correo electrónico que has recibido. Además, es recomendable que te pongas en contacto con la DGT para informarle de que están suplantando su identidad para una campaña de «phishing».

Por último, cabe señalar la importancia de tener mucho cuidado con este tipo de correos electrónicos. Nunca hay que hacer clic en ningún enlace ni descargar ningún archivo de un e-mail sospechoso.