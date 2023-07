La divertidísima reacción de los trabajadores de un hotel con los que reservan hamacas en las piscinas

Reservar hamacas en las piscinas es una práctica muy común en los hoteles. A pesar de que la mayoría de alojamientos lo prohíben, no suelen actuar contra quienes lo hacen, así que todos los veranos se repite lo mismo. Clientes que a primera hora de la mañana se dirigen a la piscina para colocar su toalla en la hamaca para luego irse tranquilamente a desayunar y no regresan hasta una o dos horas después en el mejor de la casos.

Una situación de la que todos los años se quejan los clientes que nunca encuentran sitio en la piscina y ante la que algunos empleados de un hotel de Mallorca, en Cala Millor, han decidido actuar. Viendo que nadie hacía nada para solucionar el problema, se tomaron la justicia por su mano. En un vídeo compartido en TikTok por @andreakeifer se puede ver a un trabajador retirando todas las toallas de las hamacas de la zona de la piscina en las que no había nadie.

A juzgar por los comentarios del vídeo, los usuarios consideran que el trabajador actuó correctamente: «Me parece perfecto, los hoteles no deberían permitir poner la toalla y no estar allí en todo el día… o estás o te quedas sin hamacas en las piscinas»; «A este señor tendrá que su jefe darle un aumento de sueldo y una placa conmemorativa… Bravo por su decisión»; «yo he visto gente reservar su hamaca con la toalla e irse todo el día a la playa y tener que ponerme en el suelo yo», dicen algunos.

Prohibido reservar sitio en la playa

En los últimos años, han sido arios los Ayuntamientos que han decidido actuar contra quienes ponen la sombrilla en primera línea de playa para guardar sitio y marcharse. Esta práctica tan común en verano en las playa españolas ha sido bautizada como «la guerra de las sombrillas».

En 2022, el Ayuntamiento de Cullera informó de que estaba prohibido «ocupar por particulares la zona comprendida entre la plataforma de los Puntos de Playa Accesible y el mar». Además, advirtió de que «los elementos particulares que se instalen antes de las ocho de la mañana o en zona de concesión o en zona de playa accesible» pueden acarrear sanciones de entre 750 y 3.000 euros.

Esta misma medida aprobó el Ayuntamiento de Sanjenjo. Por primera vez, en 2022 la localidad gallega contaba con una ordenanza municipal que regula el uso de las playas. Esta incluye un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros.