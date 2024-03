Se deja el micro abierto y la pone fina: Carmen Borrego opina sobre esta famosa

‘Supervivientes 2024’ todavía no ha comenzado, pero algunos concursantes ya se han posicionado como los claros favoritos de la edición. Es el caso de Carmen Borrego, quien empezó a trabajar delante de las cámaras hace relativamente poco. Su hermana y su madre protagonizaron un reality titulado ‘Las Campos’ y ella, aprovechando que se había quedado sin su puesto de directora, empezó a ejercer de tertuliana en algunos espacios de Telecinco. Poco a poco fue ganando repercusión y en la actualidad es uno de los rostros más destacados de la cadena. Tanto es así que ha conseguido quedarse después de la desaparición de ‘Sálvame’.

La hermana de Terelu Campos tiene mucho poder mediático. El foco está puesto en ella y no puede dar ningún paso sin que se convierta en tendencia, por eso es tan grave lo último que ha pasado.

Carmen Borrego no tardó demasiado en recolocarse en Mediaset después de la cancelación de ‘Sálvame’ y actualmente trabaja en dos programas con bastante peso dentro de Telecinco: ‘Vamos a Ver’ y ‘Así es la vida’. Ha sido en este último donde se ha descuidado y un micrófono ha captado sus palabras. La colaboradora no sabía que le estaban enfocando y ha hablado en un tono muy claro sobre una famosa que está de plena actualidad. Antes de desvelar la identidad de la afectada debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Carmen quiere disfrutar al máximo de ‘Supervivientes’ y necesita que todo esté en orden antes de viajar a Honduras, por eso quiere solucionar cuanto antes los problemas que tiene su sobrina Alejandra.

La hija de Terelu Campos ha iniciado una relación sentimental con Carlo Constanzia. A Carmen le parece bien, a pesar de todos los rumores que se han puesto en circulación. Sin embargo, ella sigue insistiendo en que Alejandra es libre de tomar la decisión que considere oportuna. Le apoya rotundamente y esa es la razón por la que ha cargado contra Jeimy, la última novia que ha tenido Carlo.

Pillan a Carmen Borrego hablando de Jeimy

Carmen Borrego ha dirigido programas de televisión muy importantes, de hecho ha estado mucho tiempo trabajando con María Teresa Campos. Conoce cómo funciona el medio mejor que nadie, por eso está siendo tan prudente a la hora de pronunciarse sobre Jeimy. La joven asegura que estaba muy enamorada de Carlo hasta que se dio cuenta de cómo era. También ha insinuado que el actor seguía coqueteando con ella mientras empezaba su historia con Alejandra Rubio, pero las Campos no confían en su testimonio.

Durante una de sus colaboraciones en ‘Así es la vida’, Carmen, cuando pensaba que nadie le estaba escuchando ha dicho: «Ay, qué pesada Jeimy». Esto demuestra dos cosas. En primer lugar que tiene una nueva enemiga y el segundo que está al lado de Carlo. Esto último es muy importante porque una conocida revista ha publicado unas imágenes del artista en la casa que tenía María Teresa Campos en Málaga. Alejandra le ha invitado a pasar unos días en este domicilio, domicilio que ahora pertenece a Carmen y a Terelu.

La tertuliana insiste en que no tiene ningún problema en compartir esta propiedad con su sobrino. «Si ella ha ido a Málaga, habrá ido a la casa familiar porque desde luego que no seré yo quien le niegue que vaya», contó en el programa que presenta Sandra Barneda. Después insistió en que tiene una relación estupenda con la joven, por mucho que sus enemigos se empeñen en difundir lo contrario.

El gran reto de Carmen Borrego

Carmen Borrego es consciente de que ‘Supervivientes’ es un programa muy duro. La cabeza le puede jugar malas pasadas y necesita tenerlo todo controlado antes de viajar a Honduras y saltar desde el famoso helicóptero. La colaboradora no quiere tener más problemas, de ahí que haya sido tan prudente a la hora de pronunciarse sobre Jeimy. Lo que no sabía era que los micrófonos de ‘Así es la vida’ estaban abiertos. Ahora todo el mundo sabe lo que piensa de la joven.

En las redes sociales circula una teoría muy interesante. Se ha demostrado que Carmen no tiene un buen concepto de la ex de Carlos y ahora que la joven tiene tanto protagonismo no sería de extrañar que le propusieran participar en ‘Supervivientes’. Sería muy interesante ver a Borrego cómo se desenvuelve conviviendo con una de las mayores enemigas de Alejandra Rubio, quien cada vez está más agobiada con la situación.

La hija de Terelu Campos incluso ha llegado a hablar de la importancia de la salud mental. Considera que está sometida a demasiada presión y ha pedido que los paparazzi le den un respiro. Reconoce que está conociendo a Carlos y entiende que sea una noticia interesante, pero insiste en que no tiene nada más que decir.