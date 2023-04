¿Cuánto cuesta el colgante de Ana Obregón que lleva en recuerdo de su hijo Aless?

Ana Obregón sigue acaparando la atención de todos, esta vez por un detalle que había pasado inadvertido hasta la fecha. La presentadora lleva usando más de dos años una joya que tiene un alto valor económico y sentimental. Sí, estamos hablando de la gargantilla que nunca se quita y que tiene escrito el nombre de su hijo. Detrás de este colgante hay una bonita historia. Antes de profundizar en la noticia debemos analizar el contexto. La ex de Alessandro Lequio no se ha quitado el luto hasta el nacimiento de su nieta. Cuando murió su hijo cerró su armario y se compró ropa nueva. Solo quería usar dos colores: blanco o negro.

Todo el mundo de dio cuenta de que Ana, que siempre ha sido muy presumida, solamente usaba dos colores. “En otras culturas el blanco es síntoma de luto, por eso siempre voy así”, explicó en una de su entrevistas. Sin embargo, cuando abrazó a su nieta por primera vez dijo: “Me he quitado el luto, ya se acabó el llorar”. A partir de este momento la hemos visto vestida de rosa, mismo color que ha elegido para vestir a su bebé en todas las apariciones públicas. ¿Heredará también la pequeña Anita el famoso collar de su abuela? Sí porque será su heredera universal.

El carísimo colgante de Ana Obregón

¿Cuánto cuesta la gargantilla que nunca se quita Ana Obregón? Sabemos que es una pieza de alto valor económico, aunque a la actriz le sedujo por su valor sentimental. Se la regalaron. Ella no la compró. Después de morir Aless estuvo encerrada, según contó ella misma, dos meses en su habitación. No tenía fuerzas para hacer absolutamente nada. Rechazó cientos de proyectos y solo aceptó uno: presentar las Campanadas. Después del programa recibió un regalo de la famosa joyería Rabat.

Rabat creó esta pieza exclusivamente para Ana Obregón. Es un collar de oro blanco y diamantes que lleva el nombre de Aless, el nombre más especial para la actriz y presentadora. Es complicado concretar un precio exacto. No estamos hablando de una joya cualquiera. Estamos hablando de una joya personalizada y creada con los mejores materiales, por eso cuesta varios miles de euros. Es difícil dar un número concreto porque se juntan varios factores. En la página web de esta joyería hay piezas similares por 3.000 euros, pero claro, no están hechas de forma expresa y tampoco son de diamantes.

Ana lloró cuando vio el collar

Ana Obregón explicó en una ocasión que empezó a llorar cuando recibió el regalo de Rabat. No se lo esperaba. Para ella es importante porque es una forma de llevar a su hijo con ella a todas partes. “Gracias”, escribió en su Instagram al lado de una foto que mostraba el colgante cuando lo recibió. Lo más especial para ella es que el nombre de su hijo está escrito como a él le gustaba: Aless. Desde que lo tiene no se lo ha quitado y ha posado con él en todos sus reportajes.

La presentadora se ha comprado ropa nueva

La ex de Lequio explicó que había desecho todo su armario porque cuando empezó a retomar la normalidad no quería usar otro color que no fuera el blanco o el negro. Ahora la hemos visto paseando por Miami con un vestido rosa, así que queda demostrado que ha roto su norma. Según han contado en Telecinco, se ha comprado ropa nueva porque ya no quiere estar de luto. Piensa que su nieta se merece disfrutar de una vida llena de luz. Ahora combinará sus nuevas prendas con el bonito colgante de la firma Rabat.