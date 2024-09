Conmovedoras palabras de Ares Teixidó sobre Bruna Manzoli: «Tengo el corazón roto»

En una reveladora entrevista, Ares Teixidó ha compartido detalles íntimos sobre su vida personal, desvelando los sentimientos que todavía la vinculan con su ex novia, la artista Bruna Manzoli. Aunque la presentadora catalana ha encontrado un refugio en su trabajo y se ha embarcado en nuevos proyectos en Madrid, admite que su corazón aún no ha sanado del todo. Es la primera vez que habla tan claro sobre este tema, por eso sus palabras no han dejado indiferente a nadie y han hecho que su trayectoria experimente un giro de 180 grados.

Ares, quien comenzó su carrera televisiva a los 19 años y actualmente es conocida por su participación en programas como ‘Zapeando’ y su reciente papel en la obra ‘Showgirls. La comedia’, ha mostrado una faceta más vulnerable. A sus 37 años, confiesa que solo ha experimentado el amor verdadero dos veces en su vida y la última de esas veces fue con Bruna. «Tengo el corazón roto», admite, dejando claro que la relación con Manzoli le ha dejado una huella imborrable.

El cambio de residencia de Ares a Madrid fue, según ella misma, una necesidad imperiosa para reencontrarse a sí misma. «Estaba totalmente perdida», relata en su última intervención pública. También ha subrayando cómo la vida en la capital le ofreció una oportunidad para empezar de nuevo, tanto profesional como sentimentalmente. Aunque al principio fue un proceso doloroso, logró encontrar en Madrid una nueva «familia madrileña» que la ha apoyado en momentos difíciles.

Ares Teixidó se sincera: «Para mí es un orgullo»

La mudanza y los nuevos comienzos no han sido suficientes para borrar el dolor que siente por la ruptura con Bruna. Ares reconoce que su trabajo en ‘Zapeando’ ha sido una especie de terapia, un lugar donde puede encontrar consuelo y alegría. «Para mí es un orgullo pertenecer a una familia que lleva diez años en antena. Volví al programa hace un año, un momento donde estaba rota», declara en ‘Diez Minutos’. Su vida profesional le ha ayudado a superar ciertos obstáculos, pero todavía le queda un largo camino por recorrer.

A lo largo de la conversación en el medio citado anteriormente, la ex concursante de ‘GH VIP’ habla con honestidad sobre su naturaleza intensa y apasionada, una característica que considera ha sido tanto una bendición como una maldición en su vida amorosa. «Soy una apasionada de la vida en todos los niveles», afirma. Sin embargo, esta intensidad, que algunos han visto como un defecto, ha sido motivo de autocrítica para Ares, quien admite que durante mucho tiempo se culpó por sentir demasiado.

El amor es una asignatura pendiente para Ares y su relación con Bruna lo demuestra. A pesar de los comentarios externos que sugerían que daba más en la relación de lo que recibía, ella defiende que la entrega era mutua. «Somos dos mujeres diferentes. Yo soy muy intensa», confiesa al respecto.

Ares Teixidó todavía está sanando sus heridas emocionales

Ares Teixidó se encuentra en un proceso de redescubrimiento personal. «Me estoy volviendo a conocer. Yo soy mi peor enemigo porque me he juzgado demasiado», admite. La comunicadora revela que ha pasado mucho tiempo sin quererse ni aceptarse y ahora está en un camino de aprendizaje para enamorarse de nuevo de sí misma. Reconoce que para amar a otra persona plenamente, es esencial amarse primero a uno mismo, una lección que ha aprendido a través de su experiencia con Bruna.

Aunque afirma no estar abierta al amor en este momento, Ares no cierra completamente la puerta. «Primero tengo que sanar», expresa con sinceridad, dejando entrever que el amor podría encontrarla de nuevo en el futuro, una vez que haya sanado las heridas del pasado. A pesar de haber terminado su relación hace un año, confiesa que hubo muchas idas y venidas con Bruna durante ese tiempo, lo que complicó aún más el proceso de sanación. Es es la razón por la que olvidarse de su ex no le está resultando una tarea sencilla.

Las declaraciones que le ha dedicado a Bruna Manzoli

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista es cuando Ares habla sobre Bruna, mostrando que su ex novia sigue siendo una presencia constante en su vida. «Echo de menos a Bruna todos los días», admite sin ningún pudor. Aunque sabe que Bruna ha avanzado y ahora se le vincula con la cantante Vanesa Martín, Ares no siente celos. «Vanesa me parece una artistaza increíble», comenta, demostrando respeto y admiración por la supuesta nueva ilusión de Manzoli.

Podemos decir que Ares Teixidó ha demostrados ser una mujer fuerte y valiente, dispuesta a enfrentar sus emociones y aprender de ellas. Su historia demuestra que la vida no está comprada para nadie. Parecía que su amor por Bruna era interminable, pero por diferentes motivos se ha visto obligada a escribir el punto y final de su historia de amor.