¿Quién es Ares Teixidó? Su pareja y la vida fuera de las cámaras de la invitada de ‘Pasapalabra’

‘Pasapalabra’ siempre se ha caracterizado por invitar a famosos de alto nivel al programa. Durante esta semana podemos disfrutar de la presencia de Ares Teixidó, una periodista muy conocida por haber participado en ‘Gran Hermano VIP’. Antes de entrar a este concurso ya había realizado otros proyectos importantes, como por ejemplo ser una de las presentadoras de ‘Cazamariposas’.

La catalana se ha esforzado mucho para ser una estrella de la pequeña pantalla, pero tuvo que estar un tiempo apartada de los medios por problemas personales. Ha tenido varias parejas conocidas, así que siempre ha estado en el foco de la noticia y esto terminó pasándole factura.

Ares Teixidó desveló que tuvo una fuerte depresión. Afortunadamente supo pedir ayuda a tiempo, se puso en manos de buenos especialistas y logró salir del bache. «Me pilló con una pareja que estuvo muy a la altura, pero cuando ya no estaba, a nivel psicológico, sentí que no iba a poder sola. Era volver a empezar. Volví a trabajar, me dieron el alta y empiezas con tu vida», relató Ares. Cuando pensaba que todo había pasado, tuvo que afrontar una ruptura sentimental y regresaron las sombras.

Las sombras de Ares Teixidó

En la comunicadora siempre ha sido un rostro aplaudido, pero de un momento a otro empezó a recibir críticas. Se le relacionó con el cantante David Bustamante y le acusaron de estar intentando llamar la atención de la prensa. Lo cierto es que guardó silencio durante mucho tiempo y con el paso de los años solamente habló para reconocer que esta historia le había repercutido negativamente. «Me llevó a un punto límite», aseguró. Recordemos que emocionalmente no estaba del todo fuerte, así que todo esto le causó bastantes conflictos internos.

Ares aprovechó su repercusión para dejar claro que la depresión puede vencerse y explicó en sus redes que todo el mundo puede seguir sus pasos. «Cuando creía que estaba bien vino otra ruptura y ahí caí a unos niveles estratosféricos. Creí no salir jamás de aquella depresión. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir, sí se puede», expresó.

La nueva experiencia de Ares

Miguel Lago, Cósima Ramírez y Antonio Albella acompañarán a Ares Teixidó en su nueva aventura profesional. La presentadora dio una entrevista en ‘Sálvame’ y dejó claro que la crisis personal que había superado no tenía nada que ver con el trabajo. Todo lo contrario. En ese sentido todo estaba perfecto y desde que salió de la famosa casa de Guadalix de la Sierra no dejó de recibir ofertas. Ahora ha llegado a ‘Pasapalabra’ con una gran ilusión para demostrar que el único importante para ella es entretener al público.

Su pareja actual

La vida sentimental de Ares Teixidó ha generado muchos comentarios en los medios. Su primera relación conocida fue con el humorista David Guapo, con quien estuvo de 2008 a 2016. Más adelante mantuvo una historia con David Bustamante, pero el romance no evolucionó porque salió a la luz demasiado pronto. En 2021 empezó a salir con Bruna Manzoni y actualmente se plantea casarse y tener hijos con ella porque está más enamorada que nunca.