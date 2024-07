Un concursante de ‘Supervivientes’ se va de la lengua y confirma lo que ganaba cada semana

El mundo de la televisión encierra muchos misterios que muchas veces nunca se resuelven, pero en ocasiones el paso del tiempo da respuesta a muchas preguntas. En los últimos días ha sucedido algo importante: un antiguo colaborador de Mediaset ha desvelado cuánto le pagaban por trabajar en el concurso más famoso del grupo. Rafa Mora, ex concursante de la edición de ‘Supervivientes 2010’, ha desvelado cuál era su caché. El dinero que ganó en Honduras y en el resto de espacios de Telecinco le permiten vivir lejos de las cámaras, pero ¿de cuánto estamos hablando?

Rafa Mora, conocido por su paso previo por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, participó en ‘Supervivientes 2010’, una temporada que se desarrolló en las paradisíacas pero desafiantes Islas del Maíz y Cayos Perlas de Nicaragua. En una entrevista para el pódcast ‘Tengo un plan’, el valenciano reveló que su caché semanal oscilaba entre 5.000 y 10.000 euros. Durante las siete semanas que permaneció en la isla, se embolsó una suma que varía entre 35.000 y 70.000 euros.

Este cantidad no incluía lo que percibió por su participación en las galas posteriores a su eliminación. Según Rafa, los ex concursantes recibían en plató la mitad de lo que ganaban en la isla, añadiendo así un extra considerable a sus ingresos totales. Uno de los aspectos más sorprendentes que Rafa Mora reveló fue la abultada cláusula por abandono voluntario que firmó antes de comenzar el programa.

«Yo ganaba una pasta, pero la cláusula que firmé, si abandonaba, era mucho más grande de lo que podía haber ganado. Como saben lo duro que es, te ponen un caché y firmas, pero no se correspondía con la cláusula, que era muy gorda. No me podía ir», explicó Mora en el famoso pódcast.

¿Cuánto dinero costaba abandonar ‘Supervivientes’?

El ex concursante desveló que esta cláusula ascendía a 150.000 euros, una cifra astronómica que hizo que cualquier pensamiento de abandono fuera prácticamente impensable. Este dinero contrasta notablemente con lo que ganaba semanalmente y subraya el compromiso casi forzoso que los participantes tienen que asumir al participar en el programa.

Rafa Mora no dudó en criticar las diferencias de trato entre concursantes, señalando a Oriana Marzoli, conocida por sus repetidos abandonos en distintos reality shows como ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’. «Ha caído en gracia a los directores, cuentan con que va a abandonar y la llevan por eso», comentó al respecto, evidenciando una cierta frustración por los tratos diferenciados que algunos participantes parecen recibir.

Más allá de los números, el antiguo colaborador de ‘Sálvame’ también habló de la dureza de su experiencia en la isla: «Ahora ha cambiado de productora y no sé cómo será, pero en aquel entonces era muy duro, increíble. De hecho, si a alguien le salían almorranas, o abandonabas o le cortaban las almorranas y le cosían en vivo en la playa, como fue el caso de Pipi Estrada».

Rafa Mora se sincera sobre su paso por ‘Supervivientes’

Rafa Mora reveló que perdió 16 kilos en las siete semanas que estuvo en la isla y que el hambre fue lo más difícil de sobrellevar. Llegó al programa con la falsa creencia de que la producción les proporcionaría comida para mantener su energía y aumentar la audiencia. «Les dije a mis compañeros que no hicieran nada, que tomaran el sol, porque seguro que nos iban a dar comida. A los siete días sin comer la gente me quería matar. Compartíamos un coco entre quince», relató.

La realidad del programa golpeó duro cuando, después de una semana sin apenas comer, los concursantes se reunieron con el director, el psicólogo y el médico del programa para pedir comida. «Nos hicieron ver que el océano era el supermercado más grande. Y que si no, renunciáramos», añadió Mora, ilustrando la brutalidad y autenticidad del desafío que enfrentaron.

Rafa Mora no es el primer famoso en hablar abiertamente sobre el dinero ganado en ‘Supervivientes’. Otros, como Jonan Wiergo y Omar Sánchez, también han revelado detalles sobre sus cachés. Sin embargo, las cifras y las experiencias compartidas por Mora aportan una nueva perspectiva sobre las condiciones y las expectativas a las que se enfrentan los participantes de este popular reality.

Con sus sinceras confesiones, Rafa no solo arroja luz sobre los aspectos financieros de ‘Supervivientes’, también pone de manifiesto una realidad que algunas celebridades no tienen en cuenta antes de viajar a Honduras. Hay una lista infinita de personajes que han terminado abandonando, como por ejemplo: Tamara Gorro, Kiko Rivera o las Azúcar Moreno.