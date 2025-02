Carmen Borrego se planta con su hijo y deja claro su objetivo: «Tirar para adelante»

Como todo el mundo se puede imaginar, la convivencia en la casa de Gran Hermano es complicada. Cada día trae consigo emociones intensas, conversaciones inesperadas y momentos que pueden cambiar el rumbo del concurso. En medio de esta vorágine, José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha abierto su corazón y ha hablado sin tapujos sobre dos episodios que marcaron su vida en el último año: su separación de Paola y el distanciamiento con su madre. Después de mucho tiempo, por fin podemos decir que se ha resuelto el gran misterio.

Durante una fiesta en la casa, entre bromas y confesiones, José María compartió con Marieta y Sergio detalles sobre su relación con su exmujer y el punto en el que se encuentran ahora. «Nos llevamos bien, pero era necesario tomar distancia. A veces, en una relación, una de las partes comienza a asumir el final antes que la otra, y cuando llega la ruptura, el impacto es desigual», explicaba al respecto. Con un tono de nostalgia, reconoció que el proceso de separación fue más duro de lo que esperaba, especialmente por la presencia de su hijo en común. «Hasta hace cinco meses, si ella me hubiera dicho de volver, lo habría hecho, solo por mi hijo», confesó.

Después de todo esto, Carmen Borrego se ha plantado y está dispuesta a «tirar para adelante» con el objetivo de dejar atrás sus guerras familiares y poder disfrutar de su nieto.

José María Almoguera cambia de opinión

El tiempo ha permitido que José María cambie su hoja de ruta. «Ya he pasado página, he comprendido que lo mejor es mirar hacia adelante y centrarme en el futuro», comenta en Gran Hermano. Aun así, no pudo evitar recordar la fecha en la que todo cambió: «El 18 de febrero se cumple un año desde la discusión que nos separó definitivamente».

Desde fuera, Carmen Borrego ha seguido de cerca la evolución de su hijo dentro de la casa y ha querido enviar un mensaje tranquilizador a María La Jerezana, con quien José María ha iniciado una nueva relación sentimental en el reality. «Este es un tema que ya ha superado. Él ha cerrado esa etapa y ahora está enfocado en lo que viene», aseguraba la colaboradora durante uno de los debates.

¿Romperá José María con su nueva novia?

María ha querido dejar claro que no le afecta el pasado de José María. «No es algo que me incumba. Me quedo con el presente, con el José que conozco ahora», decía con convicción. A pesar de la distancia que los separa en estos momentos, ambos han expresado la ilusión que sienten por esta nueva historia que están construyendo. «Me ha sorprendido cuánto le echo de menos», reconoce la modelo.

José María, por su parte, también ha hablado sobre lo difícil que ha sido la salida de María de la casa. «Se siente extraño estar aquí sin ella. Extraño su alegría, su forma de ser, esos pequeños momentos que compartíamos», decía con nostalgia. Sin embargo, también es consciente de que la verdadera prueba será cuando termine el concurso. «Aquí es fácil estar juntos las 24 horas del día. Fuera, con 700 kilómetros de distancia entre nosotros, será más complicado. Pero aún no hemos hablado de eso», admite.

Nuevos detalles sobre Carmen Borrego y su hijo

Además de sus confesiones sobre su vida amorosa, el primo de Alejandra Rubio también ha hablado sobre su relación con su madre. Durante una cena con algunos compañeros, surgió la conversación sobre el reencuentro que tuvo con Carmen Borrego en San Valentín. «¿Has podido arreglar las cosas con ella?», le preguntaron. José María, visiblemente afectado, decidió sincerarse sobre cómo ha vivido ese distanciamiento.

«Entiendo que desde fuera puede parecer que exagero, pero para mí fue muy duro sentirme solo en un momento tan complicado. Cuando más la necesitaba, sentí que ella estaba más preocupada por lo que se decía en televisión que por cómo me encontraba realmente», empieza diciendo. «Esperaba que dejara todo a un lado y me ofreciera su apoyo, pero no fue así y eso me dolió mucho», añade. Con una expresión seria, ha dejado claro que aunque la relación con su madre está en proceso de mejora, aún quedan heridas que sanar.

Por su parte, Carmen Borrego ha optado por no reavivar la polémica. Sin embargo, no pudo evitar expresar su pesar por no haber estado más presente en los momentos difíciles de su hijo.

A pesar de todo, la tertuliana tiene claro su propósito: reconstruir su relación con José María. Mientras el joven sigue su aventura en Gran Hermano, su madre observa desde fuera con la esperanza de que, una vez termine el concurso, puedan sentarse a hablar y cerrar las heridas del pasado. La distancia emocional que los ha separado durante tanto tiempo parece estar acortándose poco a poco. Sin embargo, aún queda por ver si realmente lograrán dejar atrás las diferencias. Lo único que está claro es que, pase lo que pase, contarán con el apoyo de Terelu Campos, la matriarca del clan.