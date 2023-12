La superestrella Taylor Swift, elegida Persona del Año por la revista ‘Time’

La cantante Taylor Swift ha sido elegida Persona del Año por la prestigiosa revista Time, ocupando este miércoles su portada más destacada de 2023. Un año en el que la artista ha cautivado a la opinión pública, en el que además su patrimonio neto ha superado los 1.000 millones de dólares.

Swift se ha impuesto así a un amplio grupo de finalistas, entre los que se encontraban la muñeca Barbie, los fiscales del ex presidente Donald Trump y el recién coronado rey Carlos III de Gran Bretaña.

«Es la vez que más orgullosa y feliz me he sentido, y la vez que más libre y realizada creativamente me he sentido», ha declarado la cantante a Time.

Time Magazine: We’d like to name you Person of the Yea-

Me: Can I bring my cat. https://t.co/SOhkYKSTwG

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 6, 2023