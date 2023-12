Taylor Swift: la Universidad de Harvard ofrecerá un curso sobre la artista en 2024

El impacto de Taylor Swift está siendo algo insólito. La cantante de tan solo 33 años es, actualmente, la artista más escuchada en el mundo en Spotify, su gira The Eras Tour está rompiendo todos los récords, su música siempre está presente en las listas de éxitos… Y es que hasta las universidades consideran que la americana es digna de estudio.

La Universidad de Harvard y la Universidad de Florida impartirán cursos acerca de la cantante para el próximo año escolar 2024. El curso de Harvard sobre la artista se llama Taylor Swift and Her World (Taylor Swift y Su Mundo) y será la profesora, poeta y crítica literaria Stephanie Burt la encargada de impartir las clases. «Tenemos la suerte de vivir en una época en la que uno de nuestros principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta. ¿Cómo no vas a dar un curso sobre ello?», ha comentado la profesora en el medio interno de la universidad.

Harvard University will reportedly offer a new course in 2024 titled “Taylor Swift and Her World.”

The course will dive into how Swift’s work intersects with the literary canon. pic.twitter.com/gkTEuWGVti

