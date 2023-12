Taylor Swift rechazó actuar en la coronación del Rey Carlos III

Un periodista británico ha revelado que Taylor Swift rechazó la oferta de la familia real británica de cantar en la coronación de Carlos III en Londres. La estrella del pop recibió la invitación cuando se encontraba en plena gira. La estadounidense se une a la lista de artistas que rechazaron esta misma oferta.

Omid Scobie es el periodista que ha revelado esta información, y lo ha hecho en su libro Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival. En el libro no se revelan los detalles de las razones de la cantante para rechazar esta oferta, pero, con motivo del The Eras Tour, la actual gira mundial de la artista, todo apunta a que se trata de problemas de agenda.

📝| @TaylorSwift13 se negó a tocar en la Coronación del Rey Carlos III, según informes. pic.twitter.com/0gnp2LlKCy — Taylor Swift Perú 🇵🇪 (@TaylorPeru13) November 27, 2023

La intérprete de Anti-Hero tenía programados unos conciertos en Nashville para esas fechas, del 5 al 7 de mayo, por lo que coincidía con la fecha de la coronación, que tuvo lugar el 6 de mayo. En su lugar, otras celebridades como Katy Perry, Andrea Bocelli, Lionel Richie y Take That sí acudieron al evento más importante de la monarquía británica en este 2023.

Taylor Swift no fue la única estrella que rechazó esta oferta: Harry Styles, Adele, Spice Girls y Elton John también decidieron no acudir a la coronación del nuevo Rey de Inglaterra. Sin embargo, los artistas que sí aceptaron la invitación agradecieron públicamente que la familia real les tuviera en consideración.

Taylor Swift rechazó presentarse en la coronación del Rey Carlos lll en Inglaterra, reporta Omid Scobie. Taylor tenía concierto en Nashville el mismo día que era la coronación. pic.twitter.com/FZ615ywGGh — La Tia Puercaylor N1 & N4 🇲🇽 (@LaPuercaylor) November 27, 2023

Y es que Taylor Swift ha vivido desde el comienzo de su gira con una agenda muy apretada: The Eras Tour, el lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version), la película documental de su gira, el lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version), 6 nominaciones a los Grammys… La artista no para y sigue enfocada en su éxito.