Candela Peña estalla y revela su dura situación: «En casa se come…»

Candela Peña es una de las actrices más aclamadas del momento. Con más de 30 años de trayectoria, su impresionante carrera ha estado marcada por papeles memorables y reconocimientos, incluyendo tres Premios Goya y dos Premios Gaudí. Su interpretación de Rosario Porto en El caso Asunta le brindó una gran visibilidad, consolidándola como una de las figuras más destacadas del momento. Sin embargo, a pesar de los logros, ha decidido hablar sin tapujos sobre su actual situación laboral, mucho menos favorable de lo que podría parecer a simple vista.

Candela Peña acaba de revelar que, a pesar de su exitoso pasado, lleva varios años sin recibir proyectos de gran envergadura. «Agradecida de que la revista Vanity Fair haya considerado que debo estar en esa lista de las 30 personalidades más poderosas del cine y la televisión en España en 2025, pero sin ánimo de que suene a queja, desde La boda de Rosa no he hecho cine, hace cinco años, hasta este verano que rodaré una serie para Netflix», confesó la actriz.

La desilusión de Peña es palpable, especialmente al recordar que, tras el éxito de El caso Asunta, su carrera no ha seguido el curso esperado. En los últimos dos años, su trabajo en la televisión se ha limitado a contados proyectos, siendo su participación en una serie que se estrenará este verano su única gran novedad. «En casa se come gracias a 8 minutos en el Late Xou», explicó. De esta forma ha dejado claro que su situación económica depende casi exclusivamente de su pequeña sección de humor en el programa de TVE. Esta confesión refleja la dura realidad de una actriz de renombre que, a pesar de su talento y experiencia, no encuentra suficientes oportunidades laborales.

Las declaraciones de Candela Peña

A lo largo de su carrera, Candela Peña ha sido conocida por su autenticidad y por no temer expresar su opinión. Sin embargo, en su reciente revelación, la actriz dejó claro que la industria no siempre ha valorado su talento de la manera que ella considera justa. En sus redes sociales, compartió su frustración por una reunión reciente en la que fue tratada de una manera que calificó como despectiva.

Peña relató que durante esa reunión, le dieron largas sobre la posibilidad de ofrecerle un proyecto con mejores condiciones, solo para sorprenderla con una oferta muy por debajo de lo esperado, sin espacio para negociaciones. «¿Tú entrarías en Louis Vuitton, Hermes o Fendi con la intención de comprarte un bolsazo por 20 euros?», se preguntaba retóricamente, mostrando su indignación ante lo que percibió como una falta de respeto. Para ella, la comparación entre su trabajo y un artículo de lujo mal valorado fue una metáfora clara de cómo la estaban tratando.

El tono de sus palabras, lejos de ser una queja vacía, refleja el dolor profundo que siente al ser tratada como una mercancía más. «Es una absoluta falta de respeto, algo verdaderamente ofensivo e hiriente», matiza. Peña, que siempre ha sido muy consciente de su valor, criticó el trato recibido, apuntando a la soberbia de quienes están en posiciones de poder y que no logran ver el valor de los profesionales que tienen frente a ellos. La actriz defiende su postura enérgicamente: «Jamás le dediques tiempo a quien no ve lo que eres y vales. Que no te coloquen por debajo de tu valor», escribe, haciendo un llamado a la importancia del respeto en el ámbito profesional, especialmente para quienes han dedicado su vida al arte.

Candela Peña ha explicado que no se trata de ego ni de vanidad, sino de una cuestión fundamental de respeto propio. «No es ego, no es vanidad, no es nada de todo eso, es respeto, sobre todo a ti mismo si los demás no te lo tienen o te lo faltan», recalca. Estas palabras reflejan una parte de la frustración que experimenta al sentirse ignorada y maltratada por la industria, especialmente cuando su trabajo ha sido tan reconocido a lo largo de los años.

La fortaleza de Candela Peña

A pesar de las dificultades que enfrenta, Candela Peña no pierde la esperanza. La actriz aseguró que sigue creyendo en que lo mejor está por venir. «Confío en que lo mejor está por llegar y ya será sin prejuicios, ni por mí, ni por lo que piensen los de mi profesión», afirma con determinación. Peña se mostró convencida de que, a sus 50 años, todavía tiene mucho por ofrecer y que su futuro profesional debe ser dictado solo por lo que ella desee hacer, sin restricciones ni ataduras. «Ya con 50 años, hacer lo que me haga feliz, que me saque del bajo», ha declarado.

Como era de esperar, las declaraciones de Candela Peña han generado una ola de comentarios tanto de apoyo como de crítica. La actriz, quien siempre ha sido directa y honesta con sus seguidores, recibió mensajes de ánimo y solidaridad por parte de aquellos que comprenden su situación. Sin embargo, también tuvo que enfrentarse a comentarios negativos de quienes criticaron su sinceridad y la manera en que manejó la situación.