Sale a la luz toda la verdad sobre Candela Peña: este es su verdadero nombre

Candela Peña es un rostro emblemático dentro del cine, pero todavía le quedan muchos secretos por confirmar. Su agilidad interpretativa y su arrolladora personalidad le han convertido en una de las actrices más queridas de su generación. Con más de treinta años de trayectoria, ha cosechado numerosos éxitos y premios, pero también ha logrado mantener una gran parte de su vida privada en la intimidad. Sin embargo, hay un detalle de su biografía que ha sorprendido a muchos de sus seguidores: Candela no es su nombre real. Nosotros lo hemos descubierto todo.

La actriz nació el 14 de julio de 1973 en Gavà (Cataluña), en el seno de una familia trabajadora de origen andaluz y murciano. Sus padres, Antonio y Pepa, eligieron para ella un nombre con una fuerte raíz tradicional y religiosa: María del Pilar Peña Sánchez. Sin embargo, desde pequeña, la futura actriz ya mostraba un carácter singular que la diferenciaba de los demás niños de su edad. En su barrio la conocían como Pili «la del Frankfurt», en referencia al bar que regentaban sus padres.

El destino de Candela Peña comenzó a cambiar cuando se introdujo en el mundo de la interpretación. Sus primeros pasos los dio en la escuela de teatro de su localidad, donde pronto se percató de que su nombre real no terminaba de encajar con la imagen artística que quería proyectar. «Pilar Peña no sonaba a nombre de actriz», ha contado en varias ocasiones. La decisión de cambiar su nombre llegó de forma espontánea, en una clase de teatro, cuando leyeron un fragmento de La casa de Bernarda Alba y apareció la frase «encendieron la candela». En ese instante nació Candela Peña y a parir de entonces comenzó la leyenda.

La brillante trayectoria de Candela Peña

Desde que se estrenó en el cine, ha demostrado un talento desbordante que la ha llevado a convertirse en un referente del cine español. Su primera gran oportunidad llegó de la mano de Imanol Uribe con la película Días contados, que la catapultó a la fama y marcó el inicio de una carrera repleta de éxitos. A lo largo de los años, ha participado en 37 películas y 6 series de televisión, posicionándose como una de las actrices más importantes del momento.

El talento de Candela Peña ha sido reconocido con numerosos galardones. Entre ellos destacan tres premios Goya (2004, 2006 y 2013), un Fotogramas de Plata (2005), seis premios de la Unión de Actores (2003, 2005, 2012, 2016, 2020 y 2022) y un Premio Feroz (2020). Su trabajo en cintas como Princesas, La boda de Rosa y El caso Asunta le han hecho ganarse un hueco en el corazón de los espectadores.

Más allá de su talento, Candela Peña ha sabido ganarse el corazón del público gracias a su espontaneidad.. En sus intervenciones siempre se ha mostrado natural, sin filtros y con una sinceridad desbordante que la ha convertido en un personaje mediático muy querido. Sin embargo, esta autenticidad también le ha llevado a protagonizar algunos momentos polémicos. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en la gala de los Premios Feroz, cuando mostró su indignación ante la prensa por el desplante que sufrió con la llegada de Miguel Bernardeau.

La vida privada de Candela

A pesar de ser muy conocida, Candela Peña siempre ha intentado mantener su vida personal en un segundo plano. Su historia familiar es una parte fundamental de su identidad. Hija de emigrantes que se establecieron en Cataluña en busca de un futuro mejor, creció en un entorno humilde donde aprendió los valores del esfuerzo y la lucha constante. El bar de sus padres fue un lugar clave en su infancia, un punto de encuentro en el que, según sus propias palabras, «conoció la miseria humana».

Uno de los episodios más duros de su vida llegó con la pérdida de su padre, quien falleció con 64 años. El destino quiso que falleciera el mismo día en que ella salía de cuentas de su primer y único hijo, Román. Aunque el pequeño se hizo esperar unos días, Candela pudo despedirse de su padre y darle el último adiós.

En una ocasión, cuando le preguntaron por su pequeño, respondió: «No me gusta hacerle la merienda, que aprenda él. Soy artista, no quiero que me vea como una madre de esas de su colegio que son muy formalitas. Como soy madre soltera no me invitan, qué rancias son, es un colegio de dejarte ‘eureles’, un niño de cole bien. Yo en la puerta del colegio tampoco luzco».

La leyenda de la actriz

El cambio de nombre que tomó Candela Peña en su juventud fue el punto de partida de una identidad artística que ha dejado huella en la industria cinematográfica. María del Pilar Peña Sánchez quedó atrás, pero su esencia sigue presente en cada interpretación, en cada discurso sincero y en cada gesto de autenticidad que la actriz regala a su público. Su historia sirve de inspiración para sus compañeras, pues demuestra que el talento es capaz de abrir cualquier puerta.