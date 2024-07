El cambio de Shakira con el que todo el mundo alucina: no parece ella

El verano ya está aquí y nuestros famosos están bajo vigilancia. Esto es precisamente lo que ha sucedido con Shakira. Las últimas fotos que la colombiana ha compartido en su cuenta de Instagram demuestran que ya no es la misma mujer que se enamoró de Gerard Piqué. Su aspecto ha experimentado una gran evolución y está irreconocible, pero ¿a qué se debe? Lo primero que hay que tener en cuenta es que ha empezado de cero en Miami. No quiere saber nada del padre de sus hijos, es una mujer nueva y está dispuesta a comerse el mundo.

En los últimos días, han circulado imágenes de Shakira que han dejado a todos sin palabras. La intérprete acudió a un conocido programa de televisión y a la salida había un grupo de paparazzi que le pillaron visiblemente desmejorada. Este aspecto ha generado una preocupación entre sus seguidores y se han encendido todas las alarmas. No obstante, hay que subrayar que los amigos de la cantante prometen que la situación no es grave, de hecho hablan de una Shakira renovada que ha logrado sobreponerse al golpe que sufrió hace unos años, cuando se hizo pública su separación de Piqué.

Las imágenes que se han viralizado demuestran que la colombiana es una persona normal. En ellas se puede ver a Shakira con signos evidentes de agotamiento y estrés, lo que ha disparado rumores sobre su estado emocional. Muchos especulan que este deterioro podría estar relacionado con los problemas personales que padece desde que rompió con Piqué. Sin embargo, su equipo promete que lo único que le pasa es que necesita descansar. Aunque en los conciertos muestra su mejor versión, detrás de esta faceta hay una humana que también se cansa, se hunde y se desespera.

Han vuelto a señalar a Clara Chía

En medio de este conflicto mediático, Shakira ha escrito un mensaje en sus redes sociales, pero ha evitado dar su punto de vista sobre la polémica. «¡Espero que todo el mundo haya tenido un maravilloso mes del orgullo! Siempre apoyando la igualdad, la libertad y la amistad», escribió la cantante.

Es una de las artistas más influyentes de la música latina y sus palabras son importantes. El problema es que todo el mundo está pendiente de su evolución física y algunos han señalado a la presunta culpable. No son pocos los que creen que está así por Clara Chía, la mujer que ocupa el corazón de Gerard Piqué desde que el empresario catalán reconoció que ya no estaba con Shakira.

Lo que sí es cierto es que su escandalosa vida sentimental no solo ha afectado su estado de ánimo, también a su aspecto físico. Fuentes cercanas a la cantante indican que ha perdido peso y reconocen que muestra signos de desgaste debido al estrés continuo. Fue la propia Shakira la que dio a entender en una de sus canciones que Clara no era la mujer que parecía. «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», entonó en uno de sus temas más míticos». Pero, ¿es cierto que la novia de Piqué tiene relación directa con este asunto?

El proceso que ha atravesado Shakira desde su separación

El caso de Shakira demuestra que no es oro todo lo que reluce. A pesar de su éxito y fama internacional, también se enfrenta a desafíos personales que pueden tener un impacto significativo en su trayectoria vital.

A medida que la ex de Piqué navega por este difícil momento, es crucial que reciba el apoyo necesario para cuidar su salud mental y física. Sus seguidores pueden estar tranquilos, pues esta etapa está cada vez más cerca de llegar a su fin, aunque todavía queda un asunto pendiente: la deuda de la cantante con Hacienda.

Una conocida plataforma ha dado luz verde a una serie basada en los problemas que Shakira ha tenido con la Agencia Tributaria. El proyecto está protagonizado por Carmen Machi, quien brilla como solamente ella sabe hacerlo en este largometraje. Según lo que ha salido publicado, Gerard Piqué no tiene nada que ver en el relato. Sus desencuentros con la cantante quedarán al margen, pues ahora lo realmente importante es saber qué hay detrás de los movimientos financieros que llegaron a la artista a estar en el centro de la noticia.

La ficción se llama ‘Celeste’ y se emitirá próximamente en Moviestar +. Los responsables de la plataforma ya han publicado el primer avance y lo cierto es que las críticas están siendo muy positivas. «Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios», comentan los responsables.

Siguiendo las declaraciones de la citada fuente, Carmen Machi dará vida a «Sara Santano, una inspectora de Hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos».