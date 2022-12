La confesión más desgarradora de Carmen Machi: «A mi madre le daba vergüenza sacarme a la calle»

Carmen Machi ha pasado por El Hormiguero, ante Pablo Motos ha realizado la confesión más desgarradora de la historia del programa. Machi presenta su nuevo proyecto que nos adentra en una familia que se va de vacaciones en los años 90. Esta madre de familia ficticia ha recordado a su propia familia. Su madre era una mujer que luchó para que sus hijos estuvieran lo mejor posible, pero este papel no es nada fácil. La madre de Carmen Machi tuvo que enfrentarse a los problemas de la salud de la actriz.

Carmen Machi nos presenta la película “Mañana es hoy”, un viaje en el tiempo que ya se puede ver en @PrimeVideoES 🎬 #MachiEH pic.twitter.com/MDObskG4Ih — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 19, 2022

La madre de Carmen Machi es la protagonista de una de las historias más desgarradoras que han pasado por el programa. La actriz tuvo una infancia de lo más complicada a nivel de salud. Ella lo define como una anorexia infantil, pasó por una etapa en la que casi no comía nada con lo cual se quedó muy delgada.

La salud se define por la buena alimentación. Todo niño necesita comer de todo para poder mantenerse en plena forma y crecer acorde con su edad, los pediatras son los que guían en la introducción de alimentos y las cantidades adecuadas. Es importante comer bien y hacerlo desde muy pequeños. La actriz Carmen Machi solo se alimentaba a base de zumos de naranja y aceite de bacalao para poder despertar un apetito que no tenía.

Como consecuencia de esta falta de apetito se quedó muy delgada, tanto que su madre tuvo que tomar una drástica determinación: “Era tan delgada que mi madre me dice que le daba vergüenza sacarme a la calle. Fíjate qué frase”. Una etapa que la marcó de lleno y que nada hacia pensar que acabaría siendo actriz.

A pesar de estar encerrada durante los veranos en los que su madre no la quería sacar a la calle, Machi consiguió crearse un futuro prometedor. Es una actriz de renombre de la que seguro que toda su familia está orgullosísima. Salir a la calle con ella, es encontrarse con varios seguidores que la reconocen y felicitan por su trabajo.

Esta confesión en el programa de Pablo Motos ha sido una de las que ha creado más impacto. Machi se lo toma todo con humor, pero no debió ser nada fácil, para la madre o para esa niña, hacer frente a unos momentos en los que el hambre no aparece y no se come todo lo que el cuerpo necesita para crecer.