El brutal cambio de Shakira: el retoque estético que la deja irreconocible

Shakira vive una segunda juventud tanto en lo personal, después de una ruptura con Gerard Piqué que parece más cerca de superar, como en lo profesional, donde el lanzamiento de sus cuatro últimos temas musicales han devuelto a colombiana al estrellato y a la condición de referencia. A sus 46 años, la artista nacida en Barranquilla, sabe que debe cuidar cada detalle y por ello se ha lanzado a tomar la decisión de hacerse unos retoques estéticos que ahora salen a la luz.

Shakira sabe que debe cuidar su físico y en la medida de lo posible, incluso mejorarlo, ya que su exposición a la opinión pública también es muy importante para mantenerse en los número uno de todas las listas musicales. Por ello, la artista colombiana se habría animado a realizarse unos retoques estéticos, entre ellos, el que posiblemente está más de moda entre las famosas: el aumento de labios con ácido hialurónico.

La cantante es consciente de que lucha casi cada semana con artistas a las que prácticamente dobla en edad, por lo que sea vuelto casi una obsesa a la hora de cuidar su físico y su rostro, como demuestra la decisión de haber pasado por el quirófano para reforzar sus labios con ácido hialurónico, y así poder dotarles de un mayor volumen. «Shakira conoce su cara a la perfección y dirige al personal. Se toca el entrecejo, los labios, el surco nasogeniano, la barbilla y la comisura de los labios», explica una de las trabajadoras del centro de medicina estética en el que Shakira ha confiado para estos retoques, que si bien ya se podían entrever en sus últimos videoclips ahora se ven confirmados oficialmente.

El portal Vanitatis ha desvelado esta información, asegurando también que la cantante lo hace porque está plenamente enfocada en su carrera profesional, algo que también le habrá ayudado a la hora de olvidarse totalmente de Gerard Piqué y de la relación que este mantiene con su actual pareja, Clara Chía Martí. La última visita al centro médico en el que se ha realizado estos retoques se habría producido unos días antes del lanzamiento de su último hit musical, TQG, la nueva canción en la que Shakira colabora con Karol G, y que como ya habíamos visto con anterioridad en otros temas, incluye varios dardos a Gerard Piqué y a Clara Chía Martí.

Las otras operaciones de Shakira

«Tengo orden directa de ella de no dejar nada al azar», se completa en el medio citado sobre las declaraciones que realizan desde el centro médico y de estética en el que Shakira se ha realizado los retoques estéticos que ahora están en boca de todos. No en vano, el aumento de labios no habría sido el único cambio que podemos ver en el físico del artista nacida en Barranquilla, y es que junto a ello Shakira se habría realizado otras intervenciones menores que también se han ejecutado en la reputada clínica estética y bajo la batuta de la cantante. Sin embargo, desde este centro aseguran que Shakira no se ha hecho con ellos otra operación, una rinoplastia, que habría sido otro retoque en pos de cuidar y potenciar al máximo su físico, ahora que vuelve a ser una estrella que se codea con los mejores cantantes del presente.