Bertín Osborne es otro: esto dice de su vida de soltero

Nuevas noticias. Bertín Osborne está ilusionado con una chica llama da Marlises Gabriela Guillén, más conocida como Gabi. Al menos eso es lo que publica su revista de cabecera, a pesar de que él haya dado un paso atrás. Asegura que sigue soltero y que solamente tiene “una amiga especial”. Bueno, para ser exactos asegura que no solamente tiene a Gabi, presume de tener “a 25 más”. Estas palabras están generando mucha repercusión. En ‘Sálvame’ han planteado la posibilidad de que Gabriela esté molesta tras escuchar la declaraciones del presentador.

El citado medio asegura que Bertín hará todo lo posible para no enfadar a Fabiola Martínez. Su exmujer ha dicho que se alegraría si la noticia fuera cierta, no tiene ningún inconveniente. Quiere que el cantante rehaga su vida sentimental, aunque ha puesto una condición. Desea estar informada porque tienen dos hijos en común y piensa que los niños se merecen saber la verdad sobre su padre. Osborne ha dado unas nuevas declaraciones para aclarar cómo es su vida.

Bertín Osborne rompe su silencio

Bertín promete que sigue soltero y que todo ha sido un malentendido. Reconoce que ha quedado con Gabriela en alguna ocasión, pero asegura que no quiere empezar un noviazgo formal. Cuando rompió con Fabiola Martínez se fue de Madrid y se instaló en su finca sevillana porque le gusta mucho el campo. No terminaba de sentirse cómodo en la capital. Ahora se siente más libre y eso le anima a asistir a los eventos que realmente le atraen. “Vivo solo en Sevilla y me divierto. Salgo por ahí, voy a eventos y conozco a gente”, ha explicado.

El ex de Fabiola desvela que en estos momento no quiere empezar una relación amorosa “ni con Gabi ni con nadie”. Simplemente es una amiga con la que ha tenido varias citas. “Salgo con amigas y no tengo ningún rollo de enamoramiento ni nada serio”. Está molesto porque se siente presionado. Cree que los medios le están forzando a tener un romance y en estos momentos no quiere dar el paso. Hace relativamente poco que se separó de su última mujer y quiere estar tranquilo.

Esta es la última mujer a la que dijo “te quiero”

Berín Osborne promete que no ha vuelto a enamorarse desde que rompió con Fabiola. Dice que la última mujer a la que dijo “te quiero” fue a ella. Siguen teniendo buena relación. En su vida de soltero encuentra huecos para estar con sus hijos, por eso viaja a Madrid dos veces a la semana. “Me paso las tardes con ellos y con Fabiola muchas veces. Si tengo que ir a Madrid por trabajo voy y si no es por trabajo voy también, pero para ver a los niños”, ha explicado.

La única ilusión de Bertín

Aprovechando todo este revuelo ha aclarado qué es lo único que le importa en estos momentos: ser feliz. Una de las cosas que más feliz le hace es cantar y también ha hablado del tema. Todavía no tiene cerrada su gira porque debe esperar a que pasen las elecciones, pero hay muchos proyectos que van por buen camino. “Hasta que no pasen las elecciones no se cierra la gira totalmente porque ahora mismo están los ayuntamientos que no saben lo que va a pasar”.