Aviso especial de la AEMET por lluvias «muy fuertes»: los días más críticos

La AEMET lanza un aviso especial por lluvias muy fuertes, los días más críticos los vamos a tener durante esta semana. Con algunas novedades importantes en las que todo es posible, tocará esperar una serie de fenómenos que pueden cambiar por momentos este tipo de detalles en los que todo es posible. La recta final de un invierno en el que todo puede ser posible. Hemos pasado de casi abrazar a la primavera a ver un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque un antes y un después en estos días de invierno que parece que no quiere irse.

La entrada de una masa de aire polar lo ha cambiado todo, incluyendo este cambio que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Son días de ver llegar este cambio que hasta el momento no debemos empezar a tener en cuenta. Tendremos que ver llegar ante un cambio que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno em estos días de marzo. Mucho cuidado, lo peor no sólo no ha pasado, sino que nos esperan los días más críticos de los esperados.

Los días más críticos están aquí

Habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos cambios destacados en el tiempo. Lo que parecía imposible se ha convertido en una realidad que nos golpea de lleno y que nos aleja de lo que sería habitual en estos últimos tiempos de una estación que lanza sus últimos coletazos.

Son días en los que veremos llegar este cambio que puede acabar siendo el que marque un antes y un después en estas últimas jornadas que darán inicio a un mes de marzo con importantes cambios. Es hora de ver un poco más allá, sobre todo, teniendo en cuenta un cambio en el que todo es posible.

Tenemos que apostar claramente por algunos detalles que hasta la fecha no imaginaríamos que pudiéramos volver a tener. La misma situación que vimos llegar con este cambio destacado de tiempos. Son días en los que debemos estar pendientes de un cielo que trae novedades destacadas.

Nos preparamos para una situación en la que se activarán gran parte de las alertas. Tendremos que ver llegar una situación de inestabilidad que irá cobrando protagonismo poco a poco. Tocará ver qué es lo que no espera gracias a las alertas que estos expertos no dudan en lanzar.

Este es el duro aviso de la AEMET para estos días

Estos días, tocará estar pendientes de una serie de fenómenos que pueden ser claves y que quizás nos obligarán a estar pendientes de la AEMET. Estos expertos en tiempo no dudan en lanzar un aviso destacado para hacer frente a estos días críticos que están por llegar.

Según este comunicado urgente: «El martes los mayores acumulados continuarían concentrándose en el tercio oriental peninsular, particularmente en la Comunidad Valenciana y sur de Tarragona, con precipitaciones que de nuevo podrán ser fuertes y persistentes, y que en zonas del sur de Valencia y norte de Alicante podrían acumular cantidades superiores a los 100 mm en 12 horas. De forma más ocasional, también serán posibles chubascos fuertes, acompañados localmente de tormenta, en torno al área del Estrecho y sierras del oeste de Andalucía. El miércoles y el jueves continuaría la situación de inestabilidad. Los mayores acumulados se esperan en las provincias de Valencia y Castellón, superando los 100 mm en 12 horas y más de 150 mm en 24 horas. En zonas aledañas como el sur de Tarragona y norte de Alicante se podrán superar los 60 mm en 12 horas. Por otro lado, se espera un nuevo aumento de la inestabilidad en torno al extremo sureste peninsular, con chubascos que pueden ser fuertes o muy fuertes en zonas de Almería y Murcia, afectando también el miércoles a puntos de Andalucía occidental y el jueves al entorno del Estrecho y Costa del Sol».

Siguiendo con la misma explicación: «La inestabilidad continuará a partir del viernes. La información actual, dentro de un contexto de incertidumbre creciente, apunta a que las zonas más afectadas pasarían a ser el nordeste peninsular, sistema Central, suroeste peninsular y área del Estrecho, donde las precipitaciones volverían a ser localmente fuertes y persistentes. También Canarias se verá afectada por precipitaciones intensas, con chubascos que hoy y ma- ñana podrán ser localmente fuertes, o incluso muy fuertes, en torno a las islas de mayor relieve, y sin descartar que lo sean también en Lanzarote y Fuerteventura. A partir del miércoles las precipitaciones tenderían a perder intensidad».

Tocará ver lo que pasa en estas próximas horas en las que llegaremos al momento más crítico de la semana. Tenemos que estar preparados para lo que está por llegar en unas horas claves en cuanto al tiempo se refiere.