¡Atención! Estas son las provincias donde la DGT pone más multas

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta cada vez con más métodos para detectar infracciones en las carreteras españolas. Según datos de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, el organismo dirigido por Pere Navarro interpuso 5.542.178 sanciones en 2022, lo que supone un incremento del 15,6% respecto al año anterior. En total, se recaudaron 507.361.188 euros, un récord histórico.

3.704.675 sanciones fueron por exceso de velocidad, lo que supuso el 60% de las infracciones de tráfico. La segunda causa por la que se sancionó es por no haber pasado la ITV, con un total de 618.375 multas. El tercer motivo de multa en nuestro país fue conducir in carnet, con un total de 137.745 multas. No utilizar el cinturón de seguridad (105.996) y utilizar el móvil (88.201) completaron el ‘top 5’ de denuncias de tráfico más habituales en 2022.



Las provincias donde la DGT impone más multas

Por un lado, la comunidad autónoma donde más sanciones de tráfico se impusieron fue Andalucía con 1.402.101 denuncias, en donde aumentaron las multas un 42,8%. El segundo puesto en el ranking es para la Comunidad Valenciana, con 664.115 multas y un incremento del 18%. Le siguen Castilla y León (583.287), Madrid (522.117) y Galicia (516.035). Cabe señalar que País Vasco y Cataluña no están en el ranking porque tienen las competencias de tráfico transferidas.

Por otro lado, al analizar las sanciones interpuestas por la DGT por provincias, la primera posición la ocupa Madrid, con 522.117 multas. El 60% de las multas fueron por circular excediendo la velocidad máxima permitida en la vía, la gran mayoría por un radar fijo tipo pórtico. Le siguieron las multas por no tener la ITV en regla y por conducir sin seguro obligatorio.

La segunda provincia con más multas es Valencia, con 351.428. Del mismo modo que en Madrid, la mayoría de multas fueron por exceso de velocidad (231.389), el 65%. De nuevo, no tener la ITV en regla fue el segundo motivo de sanción (45.186).

A Valencia le siguieron Cádiz y Málaga con 350.056 y 326.289 sanciones, respectivamente. En ambas provincias las multas de los radares supusieron el 75 por ciento del total. Cabe señalar que en Cádiz se encuentra el radar que más multa pone de España. Está ubicado en el kilómetro 74,7 de la A-381 (79.258 sanciones).

Y, en quinto lugar, Sevilla, la quinta provincia donde la DGT impuso más multas, con un total de 320.426, un 43% más que el año anterior. El 75% de las sanciones de tráfico se interpusieron por exceso de velocidad. Las multas de los radares móviles crecieron un 91% en el último año.