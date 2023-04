Una aspirante saca las ‘vergüenzas’ de MasterChef: «Estaba decidido desde antes de ir al casting»

TVE tiene nuevos problemas y está vez son serios. Acaba de estrenar la edición número 11 de ‘MasterChef’, uno de sus programas más importantes. Cada vez son más los que aseguran que el concurso tiene muchas sombras y el testimonio de una de las aspirantes no ha hecho más que alimentar los rumores. La verdad ha salido a la luz y ya no hay vuelta atrás. Una joven que se presentó al casting ha decidido destapar todo lo que nadie sabe sobre el famoso espacio televisivo. ¿El peor parado? El chef Jordi Cruz.

Jorge Javier Vázquez hizo saltar todas las alarmas hace meses cuando develó en ‘Sálvame’ que varios famosos le habían hablado mal de ‘MasterChef’. En ese momento la prensa empezó a investigar y la verdad no tardó demasiado tiempo en ver la luz. Supuestamente hay muchos participantes de la versión VIP del programa que no guardan un recuerdo bonito. Son muchos los que han tenido problemas, la última ha sido la actriz y humorista Patricia Conde.

‘MasterChef’ está en el punto de mira

Una joven llamada Cris Ortiz ha usado sus redes sociales para contar lo que vivió durante el casting de la nueva edición de ‘MasterChef’. “Estaba decidido antes de ir”, asegura en un tono muy rotundo en la red social TikTok. Se ha quejado del comportamiento que tuvo Jordi Cruz, uno de los miembros del jurado. Supuestamente llegó tarde a la cita y tuvieron que repetir todas las tomas. “Nos citaron a las 9 de la mañana un domingo de diciembre en la plaza del Palacio Real. La cantidad de gente que había era una locura”.

Jordi dijo que había tenido un contratiempo y los aspirantes tuvieron que empezar de nuevo, como si nada de lo anterior hubiera pasado. “Ya os digo que aquello fue puro espectáculo”, comenta la joven en la citada red social. Está convencida de que todo estaba pactado antes de empezar, por eso el chef no se molestó ni siquiera en llegar a la hora acordada. Cris Ortiz no avanzó en el casting y ahora está convencida de que nada es fruto de la casualidad.

Ponen el duda la honestidad del programa

En esta edición de ‘Masterchef’ la organización entregaba unas cucharas a los aspirante que se presentaron al casting de Madrid. Había más de 1.000 personas y supuestamente todas se dieron cuenta de algo. “Las cucharas estaba decidido desde antes de ir al casting. Más personas y yo pudimos ver cómo daban cucharas a gente a la que habían rechazado su plato, incluso a algunos que no se habían presentado ese día al casting”, comenta la aspirante que ha roto su silencio en TikTok.

“Les hacen firmar un contrato”

Cris ha asegurado que el jurado no tiene un buen comportamiento con los aspirantes. Debe probar los platos de todo, pero no cumplen esta norma. “Había gente de la que no probaron su plato y de otros que vimos cómo lo escupían después de probarlo y luego le daban cuchara. ¿Por qué? Porque eran personas que hacen show, y solo les importa eso”, empieza diciendo. Y concluye: “Les hacen firmar un contrato para que no cuenten nada de lo que sucede ahí”.