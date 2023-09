Así es el regalo más raro y macabro que le han hecho a Melanie Griffith y que resultó ser de Alfred Hitchcock

Nadie puede negar que Melanie Griffith es una de las estrellas más cotizadas del mundo de Hollywood y como toda estrella que se precie arrastra muchas leyendas. En lo últimos meses se ha hablado mucho d su figura pública por la relación que mantiene con la actriz Jamie Lee Curtis. Melanie escribió un mensaje en sus redes sociales asegurando que eran pareja, pero fuentes cercanas aseguran que solamente estaba bromeando. ¿Cuál es la verdad? De momento la exmujer de Antonio Banderas se refiere a Jaime Lee en términos muy cariñosos y no ha vuelto a dar explicaciones.

Melanie Griffith tiene a sus espaldas un ejército de fans que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Es una de las artistas más importantes de la década de los 80 y 90, por eso su vida sentimental queda en un segundo plano cuando empezamos a hablar de talento. No obstante, su entorno asegura que no es pareja de Jamie Lee Curtis. Supuestamente solo con compañeras de vida porque se conocen desde hace muchos años, a pesar de que Griffith ironice diciendo que son novias.

El regalo que recibió Melanie Griffith

Todos los directores de Hollywood saben que trabajar con Melanie Griffith es garantía de éxito, por eso ha recibido ofertas importantes. Ha estado al lado de los más grandes: Brian de Palma, Mike Figgis o Woody Allen, entre muchos otros. Una de sus películas más destacadas es ‘Doble cuerpo’, donde tuvo la oportunidad de demostrar que era una gran actriz y que estaba preparada para desempeñar cualquier papel porque tiene muchos registros.

La madre de Melanie también es artista, así que su infancia ha estado íntimamente relacionada con el mundo del espectáculo. En este contexto conoció al emblemático Alfred Hitchcock, quien le hizo un extraño y macabro regalo que ha llamado la atención de todos. Antes de entrar en detalles debemos comprender cómo se conocieron. Griffith se mudó a Hollywood con su madre cuando se separaron sus padres y empezó a rodearse de artistas. Hitchcock contrató a su madre, la modelo y artista Tippi Hedren y por ese motivo empezó a tener relación con ella. De hecho una Navidad le hizo un extraño regalo.

¿Qué pensaba Melanie de Alfred Hitchcock?

Lo cierto es que Melanie Griffith no tenía buena opinión de Alfred Hitchcock cuando era pequeña. Sobre todo después de recibir un regalo que no supo entender: una muñeca, que era una réplica de su madre, metida en un ataúd. Su familia cuenta que Melanie, al ver este macabro objeto, se puso a llorar sin control y todavía no ha logrado olvidar el disgusto que se llevó.

La infancia de la artista

Tippi Hedren, al separarse de su marido, tuvo que buscar varios trabajos para poder mantener a Melanie Griffith. Firmó un contrato con Alfred Hitchcock, pero estaba deseando que terminase porque no entendía su forma de comportarse. El regalo que le hizo a su hija fue determinante. En cuanto tuvo la oportunidad se alejó de él, pese a todas las promesas que recibió. Alfred se comprometió a darle más películas, pero ella no podía quitarse de la cabeza lo que había hecho con su hija.