Así es el nuevo novio de Paco León tras separarse de su mujer: un prestigioso arquitecto

Todo el mundo está hablando de lo mismo. Paco León, después de 14 años al lado de la guionista Anna R. Costa, ha puesto punto y final a su historia de amor. Tienen una hija en común, así que la ruptura se ha producido en términos amistosos y en la más absoluta discreción. El actor siempre ha aclarado que no se sentía cómodo hablando de su vida privada, pero nunca se ha escondido. En una ocasión dio una entrevista y explicó que era bisexual, declaraciones que en la actualidad siguen generando repercusión. Más adelante profundizó en el asunto.

“Si lo llego a pensar mucho no lo digo, pero creo que esa entrevista ha subido para bien la percepción que se tiene de mí, por la naturalidad con la que se hizo”, empieza diciendo. Sabe que ayudó a mucha gente porque trató el tema como se merece: con normalidad. “Yo nunca me he autodefinido como bisexual. Dos me parecen muy pocos. Además, hay que diferenciar entre tendencia y práctica. Igual que el cerebro es un órgano infrautilizado, hay quien solo practica el diez por ciento de las posibilidades sexuales”, aclaró posteriormente.

El novio de Paco León es un arquitecto famoso

La vida de Pablo León interesa, nadie lo puede negar. Es actor y director, eso ante todo, pero también un rostro muy destacado en la crónica social, por eso ha posado en infinidad de portadas. Su relación con Anna R. Costa ha terminado y ahora está ilusionado gracias a un arquitecto muy famoso. Una conocida revista asegura que mantiene una relación con Marcos Antón. Les han visto juntos en varias ocasiones. Ni se esconden ni disimulan lo que está pasando entre ellos.

No es la primera historia de amor que ha vivido Paco después de separarse de la madre de su hija. Hace unos meses se convirtió en el protagonista del momento porque salió a la luz su relación con “un diseñador de Marbella”. Esta información la dio el diario ‘El Mundo’. El nuevo novio del actor también es artista, pero se dedica a otra cosa totalmente diferente: a diseñar edificios. Tiene muy buena fama.

Una bonita y romántica historia

Paco León ha estado en las fiestas del Orgullo LGTBI de Madrid con su nuevo novio. Han publicado varias fotografías juntos en sus redes. En ningún momento han intentado ocultar lo que estaba pasando, por eso cada vez hay más información sobre el tema. Se conocieron hace unos meses y han empezado una bonita relación. El actor está muy ilusionado. Marcos Antón no era conocido en los medios, pero sí en su profesión. Tiene su propio estudio en Madrid y todos sus compañeros hablan maravillas de él. Es un gran arquitecto. Disfruta de una reputación excelente.

El actor habla sin tapujos

Paco León siempre se ha caracterizado por ir directo al grano, por eso habló públicamente de su orientación sexual. También ha tratado en sus entrevistas otros temas comprometidos, como las relaciones íntimas, y siempre con una gran naturalidad. “Para mí el sexo es el lenguaje del amor, no es una cosa oscura. Somos animalillos y nos tenemos que querer, lamer, chupar, acariciar. Yo en el sexo soy muy sesentero y setentero, un poco hippy. Me gusta el aire libre”.