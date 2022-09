Así es la nueva princesa de Gales: la vida de Kate Middleton antes de formar parte de la realeza

Kate Middleton ya es princesa de Gales, recoge el testigo de Lady Di, sin ser de sangre azul y con una vida muy distinta antes de formar parte de la realeza. Por primera vez se pondrá la corona de la casa real británica, una mujer que no tiene ningún título. No forma parte de la aristocracia la familia de Kate Middleton, son empresarios que han conseguido un gran éxito y un futuro prometedor para sus tres hijos. Kate aprovechó la oportunidad de formarse en la misma universidad que el futuro rey, entonces príncipe.

Kate Middleton así era su vida antes de formar parte de la realeza

View this post on Instagram A post shared by Prince And Princess Of Wales (@kate_middleton_3434)

La corona británica se adapta a los nuevos tiempos a pasos de gigantes. Tiene como reina a una mujer divorciada y de princesa a una hija de empresarios sin ningún título. La familia de Kate Middleton es de origen humilde, su padre y madre se conocieron en el trabajo, él era piloto, ella azafata. Dejaron de valor y se centraron en la tierra en la que vieron crecer a sus tres hijos, Kate, es la mayor.

James y Carol los padres de la princesa de Gales decidieron fundar una empresa dedicada a las fiestas y los cumpleaños infantiles. Después de trabajar codo con codo durante años consiguieron obtener beneficios. Los invirtieron bien, Kate dejó el colegio público y se matriculó en uno privado.

Los Middleton les han dado todas las oportunidades posibles a sus hijos, para conseguir éxito y buenos trabajos, la educación es fundamental. Por eso no dudaron en gastar parte de sus beneficios en buenos colegios para sus tres hijos. Kate siguió estudiando hasta la universidad, se matriculó en la misma que el príncipe Guillermo, cursando Historia del Arte en Sant Andrews, una elitista universidad de Escocia.

No fue Guillermo su primer novio, tuvo tres pretendientes más. Un estudiante de periodismo, un camarero y un futuro abogado. La relación con el príncipe no se empezaría a visualizar hasta 2004 cuando se les vio juntos esquiando. La relación cuajó y el amor se impuso, esta vez no cometerían ningún error, el príncipe elige a su pareja.

Kate Middleton fue la elegida y pese al acoso de los medios, una ruptura entre medias y mucho amor, se casó con su príncipe. Culminaba una historia de amor que cambiará para siempre la casa real británica, una mujer que lo dejó todo, una carrera y una vida discreta, siguiendo a su corazón. Son padres de tres hijos y han demostrado que una reina se hace, no tiene porque nacer con corona, la consigue por sí sola con trabajo y esfuerzo.