Roger Federer ha comunicado este jueves 15 de septiembre su retirada de las pistas de tenis a sus 41 años y tras varios meses sin poder competir a consecuencia de las lesiones. Una noticia impactante a nivel deportivo y que deja a sus fans con un mal sabor de boca ya que, por mucho que fuera esperada, no deja de generar tristeza al tratarse de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Con lo que no se contaba era con que Kate Middleton se fuera a colar en un hito así.

Laver Cup and The Duchess of Cambridge will join forces to raise money for two UK-based charities, @actnforchildren and @the_LTA’s Serves program.

Read more: https://t.co/aKGrLo15yQ pic.twitter.com/5BD3IB6kvF — Laver Cup (@LaverCup) August 17, 2022

La recién nombrada princesa de Gales va a tener una cuota de protagonismo importante en la retirada del genio suizo. ¿El motivo? Federer ha elegido la Laver Cup para retirarse, una competición que se celebra en Londres desde el 23 al 25 de septiembre y que servirá para recaudar fondos en favor de los niños y jóvenes británicos que se encuentran en situación de pobreza infantil. La hasta hace poco duquesa tendrá un rol muy relevante dentro de este evento que enfrenta a los mejores jugadores del mundo.

Una iniciativa benéfica a la que Kate se ha querido unir por su espíritu solidario y por ser una gran apasionada al tenis. Es habitual verla en las gradas del prestigioso torneo de Wimbledon cada mes de julio. De hecho, entregó el trofeo de campeón en la última edición.

Fue el propio Federer y Kensington Palace quienes lo hicieron oficial hace unos días, antes de todo el tsunami mediático y social originado por el fallecimiento de la Reina Isabel: «Emocionado de anunciar que Laver Cup se asociará con la duquesa de Cambridge este año para recaudar fondos para dos organizaciones benéficas increíbles», escribía Federer.

El tenista helvético ha anunciado este mediodía su intención de retirarse de las pistas tras una carrera plagada de títulos en la que ha levantado 20 Grand Slam. Lo ha hecho a través de una emotiva carta abierta publicada en redes sociales, dirigida a toda su «familia del tenis y más allá».

«Hoy, quiero compartir noticias con todos vosotros. Como muchos sabéis, estos tres años se me han presentado en forma de lesiones y cirugías. He trabajado muy duro para volver a mi mejor forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y límites de mi cuerpo y este mensaje para mí ha sido claro últimamente. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos durante 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que hubiera podido soñar y ahora debo reconocer cuando es el momento de acabar mi carrera competitiva. La Laver Cup la semana que viene en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto. pero solo que no en Grand Slams ni en el tour. Es una decisión agridulce, porque echaré de menos lo que me ha dado el tour», ha dicho. Y Kate Middleton tendrá el privilegio de ser testigo de los últimos raquetazos de este