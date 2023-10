Así está ahora una de las concursantes más polémicas de ‘Gran Hermano’: un cambio alucinante

18 años después de haber concursado en ‘Gran Hermano’, Inma Contreras no ha desaparecido de la memoria de los espectadores. Durante un tiempo tuvo bastante notoriedad en los programas de Telecinco, pero dejó de recibir propuestas de un momento a otro. ¿Qué ha pasado con ella desde entonces y cómo se encuentra en la actualidad? Brilló con fuerza en la séptima edición del programa que presentaba Mercedes Milá, se ganó el apoyo de los espectadores y se convirtió en la gran enemiga de Bea Gómez, popularmente conocida como «La Marquesa».

Inma Contreras dio lo mejor de ella porque participar en ‘Gran Hermano’ era su gran sueño. Lo cierto es que tenía muchas posibilidades de quedarse a trabajar en el mundo del espectáculo, aunque su trayectoria ha acabado siendo muy diferente. En las últimas horas se han publicado unas imágenes que demuestran cómo ha sido su gran cambio. Inma destacaba por llevar un maquillaje exagerado y sus estilismos no dejaban indiferente a nadie, pero ahora usa ropa bastante más discreta.

Inma Contreras ha dado un gran cambio

Para hablar de la evolución física de Inma Contreras hay que tener en cuenta un aspecto fundamental: desde hace un tiempo no se dedica a la televisión y ya no necesita llamar la atención. Es uno de los motivos por los que su aspecto ha cambiado tanto. Por ejemplo, sigue llevando una larga melena rubia, pero ya no se maquilla los ojos con los colores de antaño. Según contó su compañero sentimental en un famoso programa de televisión, detalles como este le terminaron jugando una mala pasada.

«Muchas veces me ha pedido que le eche yo el currículum en los trabajos porque decía que, si la veían a ella, se lo tiraban», explicó en ‘Salsa Rosa’. La exconcursante de ‘GH’ ha tenido problemas en su vida laboral, pues los empresarios le encasillaron después de su paso por televisión y no le querían dar oportunidades. En realidad es una mujer muy formada y disfruta de una educación excelente.

El personaje de Inma

A pesar de que ha dado de lado a su personaje, Inma Contreras tuvo bastantes dificultades para encajar en el mundo real después de haber triunfado en los platós de televisión. «Ha estudiado solfeo, toca el acordeón, es licenciada en biblioteconomía y documentación», recordó su novio en la entrevista citada anteriormente. «Tiene experiencia. Con el padre lleva trabajando desde los seis años. Él vende pescado y ella se va con él», declaró cuando le preguntaron por sus ganas de trabajar.

Su pasado en ‘Gran Hermano’

En vista de que no podía retomar su trayectoria profesional, Inma decidió regresar a Telecinco de la mano de ‘Gran Hermano: El Reencuentro’. El objetivo era volver a seducir a la audiencia y alzarse con el premio final del concurso, pero los hechos se desarrollaron de una forma distinta. Eso sí, los espectadores siguen teniendo presente su recuerdo porque gracias a ella ‘GH 7’ fue todo un éxito. Su maquillaje, su forma de vestir, su peinado y su forma de expresarse le llevaron a lo más alto y terminaron convirtiéndose en sus peores enemigos. Afortunadamente todos sus conflictos están resueltos y en estos momentos disfruta de una vida tranquila.