Así es Alberto Herrera: edad, su pareja y a qué se dedica el hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera

A sus 33 años, Alberto Herrera se ha convertido en uno de los grandes iconos de la crónica social. Como todo el mundo sabe, disfruta de una relación estupenda con sus padres, Carlos Herrera y Mariló Montero. Tanto es así que él también se dedica a los medios de comunicación y ha realizado grandes proyectos desde que terminó sus estudios en la Universidad CEU San Pablo. En las últimas semanas todo el mundo está hablando de él gracias a los avances que ha hecho en su relación con Blanca Llandres. La pareja pasará por el altar el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda y han organizado una ceremonia religiosa a la que asistirán sus amigos y familiares más cercanos.

En OKDIARIO hemos conseguido algunos datos importantes sobre el evento que reunirá a Mariló Montero y Carlos Herrera. Tal y como hemos podido saber, Blanca Llandres lucirá un vestido creado por Nicolás Montenegro con la colaboración de Rocío Crusset, su cuñada. Este detalle demuestra el fantástico vínculo que hay entre ellas, de hecho, Rocío ha confirmado en varias ocasiones que Blanca encajó perfectamente en su mediático clan desde el primer momento. También hay que tener en cuenta que la novia pronunciará el esperado «si, quiero» estando embarazada de varios meses. Es decir, dentro de muy poco Mariló y Carlos se convertirán en abuelos.

¿Quién es Blanca Llandres?

Blanca Llandres es una joven sevillana perteneciente a un prestigioso círculo social, donde mantiene una estrecha amistad con familias tan conocidas como la de Francisco Rivera y Lourdes Montes, con quienes ha compartido momentos familiares. Graduada en Psicología por la Universidad Loyola, ha complementado su formación con cursos de Integración Social, Secretariado, Comercio y Marketing, lo que le ha permitido construir un perfil profesional versátil y con gran proyección. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en diferentes consultoras del área de Recursos Humanos, un ámbito en el que se ha consolidado, y desde octubre de 2023 desempeña el cargo de consultora de Recursos Humanos y Desarrollo de Negocios en Voltae Engineering, una compañía especializada en alta tensión, energías renovables y agua.

Aunque su carrera se centra principalmente en el mundo empresarial, Blanca también ha explorado otras facetas, como el modelaje, en el que ha dejado constancia de su gran talento. De hecho, en 2020 formó parte del catálogo de novias de la firma Fiancee Couture, mostrando su versatilidad más allá de lo académico y profesional. Su presencia en redes sociales refleja también esa capacidad que tiene para despertar el interés del público.

Siempre ha intentado estar al margen de la crónica del corazón, pero es imposible dejar de hablar de ella en determinadas circunstancias, como por ejemplo ahora, que está a menos de un mes de convertirse en la nuera oficial de Mariló Montero. Esta última está encantada con su presencia, por eso, cuando la revista ¡Hola!, le preguntó por ella, declaró: «Alberto, al trabajar en la radio, madruga mucho, se va a dormir muy pronto, entonces le resultaba muy difícil encontrar a alguien que tuviera sus mismos horarios y Blanca, afortunadamente, los tiene. Están encantados el uno con el otro, muy felices, los veo muy bien, la verdad».

El lado más personal de Alberto Herrera

Ahora que conocemos mejor a Blanca, podemos poner el foco en el otro integrante de esta noticia. En el plano personal, Alberto Herrera siempre ha optado por un perfil discreto, a pesar de que sus padres, Carlos Herrera y Mariló Montero, son sido figuras muy conocidas. Ese afán por mantener cierta normalidad en su vida le ha permitido construir un recorrido propio, marcado por la combinación entre formación académica, inquietudes profesionales y pasión por la radio.

Aunque estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad CEU San Pablo, su verdadera vocación siempre ha estado ligada a la comunicación, un mundo que conoció desde niño y que acabó por convertirse en una seña de identidad personal. En varias ocasiones ha subrayado que la radio forma parte de su vida de manera natural, ya que creció entre estudios de grabación y micrófonos, lo que explica que hoy sea una de las voces habituales de COPE, donde no solo colabora, sino que incluso sustituye a su padre en la dirección del programa cuando este se ausenta.

Amante del deporte y con buenos amigos

Más allá de lo estrictamente laboral, Alberto ha sabido equilibrar su vida personal con sus múltiples intereses. Es un apasionado del deporte, con especial devoción por el fútbol y el esquí, actividades que practica con frecuencia y que comparte con su círculo cercano de amistades, entre las que destacan Jaime y Marcos, hijos de José Manuel Soto. Reconocido seguidor del Real Betis Balompié, ha llegado incluso a implicarse en el ámbito deportivo como vicepresidente del Club Atlético Central, un proyecto al que dedica parte de su tiempo.

En su faceta más familiar, participa también en los negocios de su entorno, como la empresa de joyas de su hermana Rocío Crusset, y gestiona junto a ellos el Grupo Herrera Crusset, el holding familiar. De este modo, Alberto combina su pasión por la comunicación y el deporte con un perfil empresarial sólido, siempre con la premisa de mantenerse fiel a sus valores. Esa es la clave de su éxito.