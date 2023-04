Arguiñano no se corta y manda un mensaje a los padres: “La educación se da en casa”

Karlos Arguiñano además de cocinero es padre de familia numerosa, no se corta ni un pelo a la hora de hablar de educación. Padres y madres son los encargados de unos hijos que llegan a este mundo siendo deseados, pero lo cambian todo por completo. Seguir manteniendo una vida laboral activa es importante, conciliar, es lo complicado que muchas veces es posible gracias a los comedores escolares. Algo con lo que Arguiñano no está del todo de acuerdo, ante una forma de educar que no es como la de su época.

Este es el mensaje que manda Arguiñano a los padres

Educar es una tarea que deben realizar los padres, empezando por las comidas y la forma de tratar a estos elementos. Comer de todo, se debe cumplir con una correcta introducción de los alimentos que empieza desde la infancia. Cocinar es casi tan importante como comer para garantizar una correcta alimentación.

Dejar a un lado los procesados y ponerse manos a la obra con los ingredientes que darán lugar a unos platos espectaculares es algo necesario. Siguiendo las recetas de Karlos Arguiñano descubriremos muy buenos platos, pero también en su papel como padre. La educación es algo que le importa muchísimo a este popular cocinero.

Según dice él mismo: “Si no estás ni comiendo ni cenando con ellos ni se te escapan muchos detalles, muchos”. Este momento familiar, sin televisión, cara a cara, hablando del día, del colegio o el trabajo, es fundamental. Muchas veces dejamos que se nos pasen algunos momentos especiales que pueden acabar siendo de gran relevancia.

A lo que añade: “En la escuela o en el colegio, por muy caro que sea, le pueden dar buena educación, pero la educación se da en casa”. Además de preparar platos deliciosos tiene muy claro la importancia de pasar tiempo con los hijos para conseguir que sean quienes quieran ser y se integren en la sociedad como personas bien educadas y productivas.

La experiencia de Arguiñano como padre es la que le convierte en una persona que sabe muy bien lo que pasa si no estamos pendientes de los niños. Él afirma que: “Si estas con ellos te das cuenta de muchas cosas y tú puedes ir rectificando fallos que estás viendo, o tristeza o alegrías, o el porqué de las cosas».