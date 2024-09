El anuncio de la AEMET que nadie se esperaba: granizo en estas zonas para esta semana

La AEMET ha lanzado un aviso que nadie se esperaba, llega lo peor de esta temporada, granizo en estas zonas de España. Es la hora de ver un poco más allá de visualizar ese cambio que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente, tocará estar muy pendiente de lo que llega y de lo que nos está esperando. Sin duda alguna, tenemos que visualizar una previsión del tiempo con importantes novedades que tenemos por delante y que pueden ser claves.

El gran enemigo de la inestabilidad que estamos viendo llegar sin contemplaciones es el granizo. No solo implica la llegada de agua, sino también un aire frío que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, al final, lo que queremos empezar a pensar en lo que nos espera es ver una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que nos afectará si vivimos en estas zonas del país. Espera lo inesperado y estate muy atenta a la previsión del tiempo.

La AEMET lanza un anuncio que nadie se esperaba

Un anuncio que nadie se esperaba acabará siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Los expertos en el tiempo están muy pendientes de una situación que puede cambiarlo todo en cuestión de horas. Una terrible DANA está llegando a gran velocidad y nos aleja de la estabilidad de estos días pasados.

Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de cambios que acabarán generando más de un problema. Afrontamos esta nueva realidad que puede acabar siendo la que nos empujará a visualizar un otoño que llega mucho antes y que será el que nos invite a pensar en lo que está por llegar.

La AEMET lanza varios avisos para estos días y advierte a la población que tome precauciones ante una serie de cambios para los que debemos empezar a prepararnos. Es hora de afrontar un giro radical que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en todos los sentidos.

Por lo que, tenemos que empezar a visualizar ese cielo poniéndose gris y dejando atrás unas cifras de récord. Parece que el verano desaparece de golpe, especialmente en estas zonas del país en las que realmente todo puede cambiar y nos invite a visualizar determinadas situaciones más propias del otoño o del invierno.

Granizo en estas zonas para esta semana

A partir de este mismo miércoles llega con fuerza la inestabilidad en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de visualizar una transformación que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

La previsión de la AEMET no deja lugar a dudas: «Se prevé la presencia de un centro de bajas presiones al norte de la Península, continuando y extendiéndose la inestabilidad atmosférica por amplias zonas. Son probables abundante nubosidad y chubascos acompañados de tormentas ocasionales en la mitad norte interior, norte de la meseta Sur y litorales del nordeste. Es probable que sean abundantes y pueden ser localmente fuertes en el cuadrante nordeste interior y litorales de Cataluña y Levante, con más probabilidad en litorales de Tarragona y Castellón, donde pueden ser localmente persistentes. También son probables, pero menos abundantes, en zonas dispersas del resto de la mitad sur, el Estrecho y oeste de Baleares. De forma más débil, dispersa y poco probable, no pueden descartarse en el resto de la Península, salvo en zonas de Andalucía y Melilla donde no se esperan. En Canarias se esperan intervalos nubosos, con nubes de evolución y posibles chubascos en las islas montañosas, más probables e intensos en interiores de las occidentales. No se descartan nieblas matinales en montaña, brumas costeras en Galicia y brumas ocasionales en el nordeste».

Nos enfrentamos a un importante descenso de las temperaturas que debemos tener en cuenta: «Las temperaturas máximas tienden a descender en las mitades norte y oeste peninsulares y a aumentar en el interior sudeste y Canarias. Las mínimas en aumento en el Cantábrico oriental, sin grandes cambios en el resto. Soplará levante en el área mediterránea y sudeste en el Ebro. Predominarán vientos flojos variables en el resto, con predominio de la componente este en tercio oriental y componente sur en la vertiente atlántica en horas centrales. En Canarias soplará viento flojo de dirección variable, con predominio del noroeste».

Las zonas más afectadas y las que despertarán una importante alerta serán: «Chubascos localmente fuertes en el cuadrante nordeste interior y litorales de Cataluña y Levante, con más probabilidad en litorales de Tarragona y Castellón, donde pueden ser localmente persistentes». Tocará empezar a preparar la ropa de abrigo.