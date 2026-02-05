Ángeles Blanco suelta la bomba sobre Vicente Vallés: «El roce hace el cariño»

Ángeles Blanco sorprendió el pasado sábado 30 de enero al sentarse frente a Emma García en el plató de Fiesta, en Telecinco. La entrevista, alejada del tono promocional y centrada en lo personal, dejó al descubierto una faceta poco conocida de la comunicadora tras más de tres décadas de trayectoria en la cadena.

Con total serenidad, Blanco repasó su carrera, habló de los sacrificios que ha implicado la profesión y, de manera muy natural, se adentró en su historia personal junto a Vicente Vallés, compañero de profesión y marido. Nosotros sabemos todo lo que ha contado y podemos adelantar algo: ha soltado más de una bomba interesante.

A lo largo de la entrevista, Ángeles Blanco reflexionó sobre sus 33 años en Telecinco, una trayectoria marcada por la constancia y por una presencia firme en los informativos, siempre lejos del ruido mediático. Reconocida por su sobriedad ante las cámaras y por una vida privada cuidadosamente protegida, la periodista explicó cómo la televisión ha sido no sólo su lugar de trabajo, sino el espacio donde se han forjado vínculos fundamentales en su vida.

Ese recorrido profesional fue el contexto en el que apareció Vicente Vallés, hoy uno de los rostros más famosos del periodismo televisivo. Blanco relató con sencillez cómo lo conoció en un entorno puramente laboral, cuando ambos compartieron la presentación de los informativos de fin de semana. «Lo conocí porque fue pareja profesional mía durante los informativos de fin de semana y nos tocó trabajar juntos. Pensaron que podíamos ser una buena pareja televisiva y empezamos a presentar… y ya sabes», explicó.

¿Cómo surgió el amor?

Ángeles Blanco insistió en que todo surgió de manera progresiva. «A mí me caía bien y, al final, aquí estamos», añadió, dejando claro que la naturalidad ha sido siempre una de las claves de su relación. Según explicó, la convivencia diaria entre redacciones, ensayos y directos fue construyendo una complicidad que trascendió lo profesional.

Blanco quiso subrayar que el verdadero peso del trabajo no está sólo en los minutos frente a la cámara. «El rato que estás en el plató es poco tiempo si lo comparas con el tiempo que estás detrás, en la redacción», señaló, explicando que es precisamente en ese espacio menos visible donde se crean lazos profundos.

«Nosotros casi vivimos aquí. Hay mucho trabajo en la redacción y compartes muchas cosas, muchas conversaciones. Es como tu familia y el roce hace el cariño», confesó entre risas. Hasta la fecha, no había dado datos de este estilo, por eso sus seguidores están impresionados.

Vicente Vallés dio el primer paso

Aunque la relación se fue consolidando de forma paulatina, Blanco desveló que fue Vicente Vallés quien dio el primer paso fuera del ámbito estrictamente laboral. «Él dio el primer paso. Esto es como todo, se va notando. Él es muy tímido y un día, de buenas a primeras, suena el teléfono. Yo pensaba que era para algo de trabajo y no, y dije: uh, este va a querer algo», comentó con total naturalidad.

Desde entonces, ambos han mantenido una relación caracterizada por la discreción, el respeto mutuo y una clara separación entre vida pública y privada. Lejos de alimentar rumores, han optado por una convivencia tranquila, centrada en su trabajo y en su familia, una decisión coherente con la manera en la que ambos han entendido siempre su papel como periodistas.

La pareja tiene un hijo de 13 años

Fruto de su relación, Ángeles Blanco y Vicente Vallés tienen un hijo de 13 años, cuya educación y bienestar ocuparon también parte de la conversación. La periodista explicó con franqueza cómo el ritmo profesional de ambos ha condicionado la vida familiar, aunque sin dramatismos. «Mi hijo no ve a ninguno de los dos al mismo tiempo, por prescripción propia de él. Cuando estamos juntos no paramos de ver noticias, así que nos dice que paremos un poquito», contó, reflejando con humor una situación muy cotidiana en su casa.

Según ha explicado, ahora que no coinciden ambos en el informativo nocturno, su hijo ha encontrado un espacio propio durante la cena. «Ahora que no nos tiene a los dos presentando el informativo, mientras cena ha encontrado su momento para ver lo que le apetece y no se pone los informativos», señaló, destacando la naturalidad con la que el joven ha asumido la profesión de sus padres.

Blanco también recordó que su hijo ha crecido acostumbrado a las ausencias y a los horarios poco convencionales. «Desde pequeño ha vivido con esto. No paramos mucho en casa; está acostumbrado. Tiene 13 años ahora y tiene una madurez extraordinaria. Creció hasta los 12 años conmigo presentando el fin de semana. Sin cumpleaños, sin ir al cine…», explicó, reconociendo los sacrificios familiares que implica una carrera televisiva de alto nivel.

Lejos de idealizar su relación, Ángeles Blanco describió una historia construida desde la rutina, la comprensión y el trabajo compartido. El afecto, según dejó entrever, no nació de un momento concreto, sino de la convivencia diaria entre noticias, guiones y largas jornadas en la redacción. Una relación que se consolidó sin grandes declaraciones públicas y que ha permanecido al margen del foco.