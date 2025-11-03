Ángeles Blanco se convierte en competencia directa de Vicente Vallés

Ángeles Blanco y Vicente Vallés llevan juntos más de dos décadas, tiempo durante el que han aprendido a compaginar a la perfección su vida personal y profesional. Sobre todo ahora que Blanco ha pasado a presentar la edición nocturna de los Informativos junto a Carlos Franganillo en Telecinco.

El pasado viernes, Blanco se despedía de su compañera Isabel Jiménez, con la que ha compartido los últimos dos años, para comenzar una nueva etapa: «Dejo las comidas para irme a las cenas. Ahora les espero a las 21:00 horas, las 20:00 en Canarias. Antes de todo eso llega el fin de semana. Disfrútenlo», anunciaba.

Será a partir de este 3 de noviembre cuando Ángeles pase a las noches, en el prime time del Informativo que hasta el momento presentaba solo Franganillo. De esa forma, Ángeles pasará a competir directamente con su marido, Vicente Vallés, en la misma franja horaria. Un cambio que entra a formar parte del «nuevo planteamiento narrativo y audiovisual» por parte de Telecinco para renovar el formato.

Así compaginan la vida personal y laboral

En varias ocasiones, tanto Blanco como Vallés han hablado sobre el método que han instaurado para no llevarse el trabajo a casa y que no les afecte en su vida personal. De hecho, el comunicador desvelaba en una entrevista con Sonsoles Ónega, que no suelen hablar demasiado sobre el tema laboral y tampoco se critican uno al otro.

«Después de una jornada entera dedicada a eso. Llegas a las diez y pico de la noche y lo último que te apetece es ponerte a hablar de todo lo que ha pasado durante el día», afirmaba Vicente. La pareja se conoció en 1999 mientras trabajaban juntos, pero ya habían coincidido tiempo antes. Una etapa durante la que comenzaron a verse cada vez más, lo que terminaba dando paso a una bonita historia de amor.

«Tuvimos una etapa de tres años que trabajábamos juntos porque presentábamos juntos el informativo del fin de semana», desvelaba Vallés. «Nos conocíamos de bastante antes porque llevábamos ya varios años trabajando allí, pero, a partir de ese momento, de coincidir juntos trabajando todos los días, nos conocimos más», alegaba al respecto.

Del mismo modo, el tiempo que dedican a su profesión también ha sido un problema con el que han tenido que aprender a lidiar. Y es que hasta hace poco, él trabajaba entre semana, y ella en el Informativo de los findes. De ahí, la importancia que le dan a cada momento que pasan juntos. «Las vacaciones y los fines de semana son sagrados», aseguraba Vallés. De hecho, incluso pasaba a detallar la rutina que siguen a diario. «Llego a las 22.30 horas y paso un rato de relax con mi mujer. A las 23.00-23.30 el sueño se hace difícil de soportar porque madrugamos para llevar al chico al colegio», explicaba en referencia al hijo que tienen en común.

Por otro lado, en cuanto a la posible rivalidad existente entre los dos, dejan claro que «todos los periodistas somos muy de zappear, en teles, en radios, en periódicos». De ahí, que siempre procuren revisar el trabajo del otro. «Echas un vistazo siempre a todo lo que puedes, vemos los suyos, vemos los míos, los periódicos, las radios». Sin embargo, eso no les ha afectado en absoluto a su relación.