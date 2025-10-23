Ángeles Blanco pasa al informativo de la noche y competirá directamente con su marido, Vicente Vallés

Inesperado movimiento en la plantilla de Informativos Telecinco. Ángeles Blanco, quien hasta ahora se encargaba junto a Isabel Jiménez de presentar la edición de sobremesa de lunes a viernes, se incorporará a partir del 3 de noviembre al informativo nocturno y se unirá a su compañero, Carlos Franganillo. Así lo ha anunciado Mediaset a través de un comunicado oficial en el que anuncia que este cambio se debe a un «nuevo planteamiento narrativo y audiovisual» del formato que pretende ofrecer una presentación más dinámica y adaptada. Además, añaden que la íntima amiga de Sara Carbonero se mantendrá al frente de la versión que se emite a las 15:00 horas.

Este cambio, a parte de suponer una nueva etapa para Informativos Telecinco, también convierte a Ángeles Blanco en competencia directa de su marido, Vicente Vallés, presentador del telediario de la noche de Antena 3. Hasta ahora, ambos tan solo trabajaban en diferentes cadenas, pero lo cierto es que con esta nueva reorganización, competirán por la audiencia de la misma franja, algo que les convierte en rivales directos en tan solo unas semanas. No obstante, eso no será un problema en su relación, ya que, tal y como el propio Vallés reconoció en una reciente entrevista en Y ahora Sonsoles, en casa intentan no hablar mucho del trabajo con la intención de desconectar y separar su vida personal de la privada.

«No solemos criticarnos. No queremos dedicarle demasiado tiempo a estar hablando de trabajo cuando llegamos a casa, después de una jornada entera dedicada a eso. Llegas a las diez y pico de la noche y lo último que te apetece es ponerte a hablar de todo lo que ha pasado durante el día», comentó el periodista. Sin embargo, seguramente haya sido inevitable que este nuevo reto profesional de Blanco no haya sido comentado por el matrimonio. No obstante, por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

La historia de amor de Ángeles Blanco y Vicente Vallés

Ángeles Blanco y Vicente Vallés conforman una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Se conocieron en 1999 cuando ambos trabajaban en la edición de fin de semana de los Informativos Telecinco y desde entonces, no se han vuelto a separar. Aunque se desconoce la fecha exacta en la que comenzó su relación, lo cierto es que se hizo pública en 2012, coincidiendo con el nacimiento de su primer y único hijo en común. A lo largo de todo este tiempo, la pareja de periodistas ha sabido compaginar su ajetreada vida profesional con la personal, aunque ha sido inevitable el tener que sacrificar tiempo juntos. De hecho, han comentado en más de una ocasión que estuvieron muchos años sin poder disfrutar de un fin de semana en compañía del otro.

Ángeles Blanco y Vicente Vallés. (Foto: Gtres)

Ángeles Blanco estuvo al frente de los Informativos Telecinco Fin de Semana casi una década. Sin embargo, en diciembre de 2023, le dieron la oportunidad de sumarse a la edición del mediodía, algo que le permitió poder pasar más tiempo con su familia. «Ahora me doy cuenta del tiempo que perdí y de que he estado once años que tiene mi hijo sin haber estado con él los fines de semana. Pero ahora estamos en la fase de recuperar el tiempo perdido, con lo cual lo tengo estresado», confesó la periodista durante la presentación de la película Fly me to the moon en Madrid. Ahora se enfrenta a un nuevo cambio que le iguala en horario a su pareja. Una innovadora situación a la que, sin duda, se adaptará a la perfección.