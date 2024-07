Ángeles Blanco hace balance de su carrera profesional: “Me doy cuenta del tiempo que perdí”

Ángeles Blanco es una de las periodistas más emblemáticas de nuestro país. Su impecable trayectoria le ha brindado la oportunidad de recibir, en más de una ocasión, diferentes premios que han valorado, de una manera muy positiva, su carrera en la comunicación. Fue el pasado mes de diciembre cuando se despidió de los Informativos Telecinco de fin de semana después de más de una década formando parte del equipo y, ahora, siete meses después, ha hecho balance de cómo es su nueva vida sin trabajar los sábados y los domingos: «Es maravilloso, ahora me doy cuenta del tiempo que perdí y de que he estado once años que tiene mi hijo sin haber estado con él los fines de semana. Pero ahora estamos en la fase de recuperar el tiempo perdido con lo cual lo tengo estresado», comenzaba a decir durante la presentación de la película Fly me to the moon en Madrid.

Aunque Ángeles se ha mostrado siempre bastante reacia a compartir detalles de su vida privada, más allá de los necesarios, lo cierto es que en sus redes sociales hemos podido ver algún que otro plan que ha disfrutado los fines de semana. «Domingo que son domingos», escribía el pasado 10 de marzo junto a una estampa familiar en la que se la ve feliz mientras abraza a su hijo con un paisaje natural de fondo.

Actualmente, la periodista continúa trabajando para los informativos de la cadena de Fuencarral, (aunque ahora en el horario de mediodía), pero este 2024 ha asegurado que ha sido un año «de mucho estrés y mucho movimiento» por diferentes razones: «A parte de la actualidad que no nos da tregua, también por Informativos Telecinco con todo el arranque que tuvimos en enero con el nuevo decorado y la nueva puesta en escena, que eso te genera un cierto estrés y nerviosismo», explicaba. Es por eso por lo que ha dejado claro que tiene muchas ganas de descansar en sus vacaciones de verano, las cuales ha comentado que «están a la vuelta de la esquina»: «Tengo muchas ganas de cogerme la coleta, quitarme el maquillaje y disfrutar con la familia», decía, sin desvelar el lugar que había escogido para sus días de descanso.

Ángeles Blanco en la premier de la película ‘Fly me to the moon’. (Foto: Gtres)

Su despedida de ‘Informativos Telecinco Fin de Semana’

Durante su último informativo en horario de fin de semana, Ángeles Blanco dedicó unas emotivas palabras a la audiencia y a sus compañeros que no dejaron indiferente a nadie: «Les veré el año que viene en otros horarios, en un proyecto ilusionante, motivador, para todos los que formamos parte de estos informativos de Telecinco y que, estén atentos, verá la luz en las próximas semanas», comenzaba a decir.

Ángeles Blanco en los Informativos de Telecinco. (Foto: Mediaset)

«Al frente de estos informativos, haciendo todo el trabajo, seguirá un equipo maravilloso que quiere darles hoy las gracias por estar ahí, por habernos acompañado un año más y que desea que lo sigan haciendo en el año que arranca esta medianoche. Todas y cada una de las personas que hacemos posible estos Informativos de Fin de Semana queremos desearles todo lo mejor. Cuídense, de verdad. Nos volvemos a encontrar el año que viene. Les esperamos ahí, al otro lado de la pantalla. Feliz Nochevieja y feliz 2024», concluía visiblemente emocionada la periodista y presentadora.