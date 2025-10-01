Así afronta Vicente Vallés la rivalidad con su mujer, Ángeles Blanco, en televisión

Si por algo se caracteriza Vicente Vallés, es por haber llevado su vida privada con una enorme discreción, y es que el periodista está completamente volcado con su trabajo al frente de los Informativos de Antena 3. Sin embargo, resulta inevitable no pensar en la llamativa «rivalidad» que mantiene con su mujer, Ángeles Blanco, quien trabaja para Telecinco. Sin embargo, ambos han demostrado que saben gestionar de la mejor forma posible esa situación e incluso evitan que les pase factura a nivel personal.

El presentador acudirá esta noche al Hormiguero para presentar su próximo libro, -La caza del ejecutor-, aunque más allá de su faceta como escritor, también podemos hacer hincapié en su historia personal. Vicente Vallés y Ángeles Blanco coincidían por primera vez en 1999, en la redacción del fin de semana de Informativos Telecinco. Desde entonces, ambos forman una de las parejas más estables y discretas del medio.

Ángeles Blanco y Vicente Vallés en los Premios Vanity Fair. (Foto: Gtres)

Curiosamente, su trayectoria profesional también parece haber ido a la par. Lo que a dado pie a cierto «duelo profesional», según ha explicado el propio Vallés.

«Nos gastamos bromas sobre qué noticias vamos a contar y nos reímos», confesaba el presentador en una entrevista con Joaquín Sánchez. Una competencia, que suele ser bastante «episódica», además de vivirla desde la complicidad. Eso sí, también reconoce entre risas que no se atrevería a contarle una exclusiva a su mujer. Sobre todo, al coincidir en la misma franja horaria. El cambio de horarios que se llevaba a cabo dentro de Mediaset (Ángeles presenta la edición de las 15:00 de la tarde, mientras que antes se encargaba de dar las noticias los fines de semana) también le permite pasar más tiempo en casa y tener tiempo de calidad son su hijo, Daniel.

El periodista Vicente Vallés durante la presentación de » Atresmedia Studio » en Madrid. (Foto: Gtres)

Una vida familiar a la que también se suman Laura (34 años) y Diego (28 años), fruto del primer matrimonio de Vallés con la también periodista Lucía Méndez. Pero, ¿cómo consiguen mantener la convivencia cuando ambos reconocen ser unos verdaderos apasionados de su trabajo?

Sin duda, los piques por las audiencias son inevitables, tal y como señalaba la propia Ángeles. «Cuando hay dos periodistas en casa a los que les apasiona su trabajo, es complicado», asegura en otra entrevista con Informalia. Y no solo eso, sino que la actualidad formaría parte de las conversaciones que mantienen a diario en casa. «Es inevitable. Ahora, también te digo que no todo el tiempo», detalla al respecto.

Ángeles Blanco y Vicente Vallés. (Foto: Gtres)

Al parecer, una de las formas con la que consiguen evitar los conflictos es dejando a un lado temas tan polémicos como el fútbol. «Es el único tema tabú que tenemos en casa». Sobre todo, porque ella es seguidora del Real Madrid, mientras que su marido lo es del Atlético. De lo que no cabe duda, es de que ambos son un verdadero ejemplo a la hora de compaginar vida profesional y personal.