Vicente Vallés y Ángeles Blanco: el romántico plan del matrimonio que compite por la audiencia

Ángeles Blanco y Vicente Vallés se han consolidado como la pareja de presentadores de informativos por excelencia. Mientras que el periodista trabaja de lunes a viernes en el formato de noticias de la noche de Atresmedia, su mujer asume la franja del mediodía desde la competencia, en Mediaset. Sin embargo, para ellos no es ningún inconveniente competir por la audiencia día a día, de hecho, con el paso del tiempo, su relación continúa avanzando de la mejor de las maneras. Llevan veinte años juntos y siempre que sus apretadas agendas se lo permiten, disfrutan de románticos planes. Sin ir más lejos, el pasado miércoles, el matrimonio acudió al concierto de Luis Miguel realizado en el Festival Starlite de Marbella.

Coincidiendo con sus vacaciones en la ciudad malagueña, la pareja de periodistas no quiso perderse el espectáculo del mexicano y decidieron formar parte de la cumbre VIP que se acercó hasta el Auditorio de Marbella para disfrutar de la primera noche del artista en el lugar mencionado. Cabe destacar que los días 2 y 3 de agosto, Luis Miguel se volverá a subir a ese mismo escenario para cerrar su paso por España en su exitoso tour mundial.

Vicente Vallés y Ángeles Blanco en el Starlite Festival de Marbella.(Foto: Gtres)

Ángeles y Vicente no han publicado ningún tipo contenido en sus redes sociales sobre su romántica velada al ritmo de las canciones del cantante señalado, ya que su habitual actitud es bastante reacia a compartir detalles de su faceta más íntima. No obstante, lo cierto es que a su llegada posaron visiblemente ilusionados y felices de tener el privilegio de disfrutar de la voz en directo del intérprete internacional.

Una nueva etapa laboral

Estas vacaciones de verano están siendo muy distintas para la pareja. Cabe recordar que hasta la llegada de Carlos Franganillo a la parrilla de Mediaset, Ángeles Blanco trabajaba en horario de fines de semana. Ahora, su vida ha dado un giro inesperado y, al coincidir en los tiempos de descanso con su marido y su hijo, la comunicadora ha sido clara y ha hecho balance sobre sus últimos años en la profesión: «Ahora me doy cuenta del tiempo que perdí y de que he estado once años que tiene mi hijo sin haber estado con él los fines de semana. Pero ahora estamos en la fase de recuperar el tiempo perdido con lo cual lo tengo estresado», confesaba durante la presentación de la película Fly me to the moon en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angeles Blanco (@angelesblancotv)

Aunque no es partidaria de compartir detalles de su vida personal, en su perfil oficial de Instagram hemos podido ver como ha disfrutado de algún que otro plan con su familia los fines de semana, desde que comenzó el 2024, momento en el que cambió de turno en el trabajo: «Domingos que son domingos», escribía el pasado 10 de marzo junto a una estampa familiar en la que se la ve feliz mientras abraza a su hijo con un paisaje natural de fondo.