Ana Torroja se sincera y desvela la verdadera razón por la que se separó Mecano

Ana Torroja se ha sincerado sobre la verdadera razón por la que se separó el grupo que marcó a más de una generación, Mecano. Era noviembre de 1998 y después de años triunfando, el grupo español del momento decidía poner fin a una relación que durante los últimos tiempos se había deteriorado. Empezaron muy jóvenes y aprendieron muchísimo, juntos hicieron historia y por separado mostraron su gran talento. Por fin, después de muchos años, Ana Torroja se ha sincerado y ha desvelado la verdadera razón por la que se separaron.

Mecano era un grupo formado por Ana Torroja y los hermanos Cano, Nacho y José María. Triunfaron no solo a nivel nacional, también en medio mundo, realizando una gira que los llevaría desde Estados Unidos hasta los Países Bajos, algo, hasta el momento, que solo los más grandes podría lograr. Los discos se vendían y las canciones son todo un himno para más de una generación.

Pero no todo era alegría, antes de la fecha de su separación, en concreto en 1992 ya empezaron los problemas. El grupo estaba en su mejor momento, algo que no impidió que los roces entre hermanos y Ana fueran una realidad. Las especulaciones sobre el motivo de este distanciamiento entre ellos apuntaban a una mala relación entre los hermanos, pero también a Ana Torroja.

Cuando el grupo inició un descanso más largo de lo habitual saltaron todas las alarmas. Al parecer la situación ya era insostenible y ya no podían trabajar todos juntos. Después de muchos años desde esa separación, por fin han salido a la luz las causas del fin de uno de los mejores grupos del panorama español.

Ana Torroja habla claro y confirma los rumores. La relación entre José María y Nacho llegó a separar al grupo. Según afirma la cantante: “Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo pero también en la que sufrí mucho (…). Después de ese último concierto yo he seguido cantando una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasando. Y fue solo cuando el grupo se separó cuando fui consciente de lo que había ocurrido”

A estas declaraciones Torroja añade: “El motivo de la separación fueron los asuntos personales de José en aquel momento, aunque sí que es verdad que como en todas las familias surgen roces”. En el programa ‘Socialité’ Ana Torroja por fin ha desvelado uno de los grandes secretos del grupo Mecano.