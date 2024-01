Álvaro de Luna no se corta y confirma lo que todos sospechábamos: «Hablamos de nuestros sentimientos»

Después de ‘Todo contigo’, el tema que compuso para Laura Escanes cuando eran novios, Álvaro de Luna ha publicado ‘Suerte’ y la polémica no ha tardado en estallar. Algunos expertos musicales aseguran que el cantante se ha marcado un ‘shakirazo’. Es decir, habría utilizado sus malas experiencias con la influencer para escribir una canción y desvelar cuál es su verdadero estado de ánimo. Cuando le preguntan por su ruptura con Laura responde: «Todo está bien». Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? El artista intenta mantener las distancias con la crónica social, a pesar de que se ha convertido en un rostro fundamental para entender nuestra prensa del corazón.

Álvaro de Luna es uno de los intérpretes más seguidos del momento y todo lo que hace se convierte en tendencia, por eso el público quiere saber si su última canción está basada en Laura Escanes. En su momento reconoció abiertamente que la modelo le había inspirado para escribir ‘Todo contigo’, así que tiene mucho sentido pensar que ha seguido los pasos de Shakira. Recordemos que la colombiana, después de romper con Gerard Piqué, lanzó un single en el que daba muchos detalles sobre su relación con el empresario.

Shakira incluso se atrevió a señalar a Clara Chía, la mujer que empezó a salir con Gerard Piqué después de confirmarse la mediática separación. «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», dijo exactamente. El caso de Álvaro es distinto porque no ha hablado de ninguna tercera persona, pero sí ha puesto el foco en Laura al cantar: «Quisiste joderlo todo». Sin embargo, sigue insistiendo en que no tiene ningún conflicto abierto con la creadora de contenido y por eso evita responder a las mismas preguntas que le hacen siempre.

Álvaro de Luna lo confirma

Después de muchas especulaciones, Álvaro de Luna ha confesado que hay parte de él en ‘Suerte’, la canción que ha situado a Laura en el centro de la polémica. Es cierto que no ha entrado en detalles porque su objetivo no es abrir una guerra contra su ex, de hecho se hizo un hueco en la crónica del corazón a raíz de su noviazgo con Laura Escanes. Pero siempre había estado apartado del ruido mediático porque su único objetivo es que la gente le conozca por su talento y no por sus historias personales.

En las últimas horas ha reconocido: «El usar lo de haber hecho un Shakirazo… Bueno, yo lo puedo llegar a entender porque ha sido muy sonado, pero al final yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones. Hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivido y de sensaciones que hemos tenido. He hecho lo que vengo haciendo desde siempre porque he escrito muchas canciones a mucha gente y a muchas sensaciones y a muchas vivencias».

El intérprete ha admitido los rumores, pero también ha hecho hincapié en resaltar que «hay cordialidad» con Laura Escanes. De un tiempo a esta parte se ha especulado mucho con el vínculo que hay entre ellos, pero ambos insisten en que han roto en términos amistosos. Dejando a un lado la polémica canción, lo cierto es que ninguno ha hablado mal del otro, especialmente Laura. La influencer insiste en que guarda un recuerdo fantástico de su última relación y promete que no se ha acabado por ningún motivo extraño.

La reacción de Laura Escanes

Laura Escanes ha disfrutado de unos meses muy intensos al lado de Álvaro de Luna y todavía sigue recordando algunos momentos que ha vivido con él. Recientemente ha publicado una fotografía que le tomó el cantante durante uno de los viajes que hicieron en pareja. «Hace un año justo estaba en la gloria», ha escrito la creadora de contenido al lado de una instantánea muy especial.

La primera excursión que hicieron Laura y Álvaro siendo novios fue a Maldivas. Ahora es la modelo la que ha recordado esta experiencia. Lo ha hecho justo después de que su ex haya reconocido que se ha basado en ella para componer una nueva canción. Es cierto que no ha hecho ninguna mención específica al artista, pero sus fans lo han interpretado como un guiño.

Desde que se separó de Risto Mejide, Laura ha estado en el centro de la noticia por cuestiones relacionadas con su vida sentimental. En más de una ocasión ha reconocido que esta postura no le hace sentir cómoda porque se siente profundamente cuestionada. Recalca que es una mujer soltera y completamente libre, por eso no entiende que tenga que dar explicaciones por cada paso que da, así que con Álvaro ha decidido no volver a pronunciarse, pese a que sus movimientos no hacen más que alimentar las dudas. ¿Por qué ha publicado una foto que le hizo el intérprete justo en este momento? Habrá que esperar un tiempo para ver si el autor de ‘Suerte’ se pronuncia al respecto.