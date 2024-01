Álvaro de Luna rompe su silencio y cuenta toda la verdad de lo que pasó con Laura Escanes

Laura Escanes y Álvaro de Luna sorprendieron a todos tras confirmarse el fin de su relación. La pareja se convirtió en uno de los elementos clave para entender el funcionamiento de la crónica social y parecían estar realmente enamorados. El cantante compuso una canción para la creadora de contenido y la tituló ‘Todo contigo’. Estamos hablando de un tema que ha dado la vuelta a nuestro país y que ha servido de fuente de inspiración para mucha gente. Nadie entendía el motivo por el que Álvaro se había distanciado de Laura de un momento a otro, así que el artista tuvo su particular forma de dar explicaciones.

«Yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo», canta Álvaro de Luna en su nuevo single. Y sigue: «Yo a ti te quise pa’ siempre y tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía». Estas palabras son una referencia clara a su noviazgo con Laura Escanes, quien ha optado por mantenerse al margen. Son muchos los que piensan que el artista se ha vengado de su ex haciendo lo mismo que Shakira hizo con Piqué: expresar su malestar utilizando su talento en el mundo musical.

Los expertos insisten en que Álvaro de Luna se ha marcado un ‘Shakirazo’. En las últimas horas el intérprete ha roto su silencio y ha hablado de Laura Escanes para que todo el mundo entienda lo que quería hacer con su nueva canción. Después de muchas especulaciones, ha aclarado si la letra de su último tema va dirigida a la exmujer de Risto Mejide, de la que ha estado profundamente enamorado durante unos meses.

Álvaro de Luna rompe su silencio

En un primer momento a mucha gente le sorprendió que Álvaro de Luna expusiera sus sentimientos en una canción. Siempre ha sido muy reservado con su esfera privada y ha intentado guardar las formas para que la prensa no descubriera sus secretos personales.

Sin embargo, en las últimas horas ha reconocido que todo artista utiliza ciertas vivencias para crear y eso es justo lo que ha hecho en su último tema. Así que sí, es verdad que su single está basado en las vivencias que ha experimentado junto a Laura Escanes, aunque tampoco podemos olvidar que entre ellos hay una relación cordial. Lo único que ha hecho ha sido poner nombre a sus sentimientos.

«Usar lo de haber hecho un ‘shakirazo’ lo puedo llegar a entender porque ha sido súper sonado, pero al final creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones hablamos de nuestros sentimientos», empieza diciendo. Y matiza: «Hablamos de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivid y de sensaciones que hemos tenido, al final forma parte del arte, forma parte de la composición. Forma parte de lo que cada uno quiere representar, qué quiere que la gente entienda».

Es la primera vez que Álvaro habla tan claro de sus sentimientos después de romper con Laura, por eso el foco está puesto en sus palabras. «Al final yo he hecho lo que vengo haciendo desde siempre, porque le he escrito muchas canciones a mucha gente, a muchas sensaciones y a muchas vivencias, entonces vengo haciendo lo que he hecho hasta ahora, y contento de que los resultados estén siendo buenos. Ha salido del corazón y de la cabeza», declara para justificar su postura, insistiendo en que no ha hablado a cambio de dinero. Lo ha hecho porque necesitaba expresarse.

La confesión de Álvaro de Luna sobre su trabajo

A pesar de que Álvaro de Luna ha ganado mucho protagonismo a raíz de su relación con Laura Escanes, el joven insiste en que su profesión es bastante complicada. Cada vez son más los que se animan a dar el paso y sueñan con dedicarse al mundo de la música, por eso hay mucha competencia y debe dar lo mejor de sí mismo. Esa es una de las razones por las que ha decidido contar su historia y poner encima de la mesa sus sentimientos. Gracias a esto el público se ha acercado a él y ahora le conoce mucho mejor.

«Es complicado porque hay mucha competitividad, hay mucha gente haciendo música y ahora es mucho más sencillo hacer música que antes. Ahora cualquiera desde casa con una tarjeta de sonido, un micro y buenas canciones puede subir su contenido a redes y a plataformas para que se escuche, pero siempre que te formen el camino será más llevadero. El año será muy intenso, empezamos el 9 de febrero con la gira», comenta cargado de ilusión.

El exnovio de Laura Escanes se ha comprometido a empezar una nueva trayectoria encima de los escenarios. Ha preparado una serie de conciertos que prometen dar mucho de qué hablar. Desde que rompió con la creadora de contenido todo el mundo quiere saber cómo está su corazón y es posible que utilice estos espectáculos para dar a conocer sus verdaderos sentimientos. De momento ha publicado un pequeño adelanto y es evidente que Laura ha dejado una huella imborrable en su corazón.