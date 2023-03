Álvaro de Luna lanza un nuevo single bajo el título de ‘Todo contigo’

Álvaro de Luna ha sido uno de los encargados de ponerle la nota musical a este viernes 17 de marzo. El artista se encuentra viviendo una de las etapas más bonitas de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Tras confirmarse su relación sentimental con la influencer Laura Escanes, la pareja no ha ocultado lo felices que se encuentran juntos.

Por ello, y absorbiendo esa felicidad como su mayor fuente de inspiración, el cantante ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su nuevo single. Un tema que ha presentado bajo el título de Todo contigo y con el que no ha decepcionado a nadie.

Disponible en todas las plataformas de streaming, Todo contigo se ha consagrado como una apuesta de lo más acertada. Una canción con la que ha llegado al corazón de sus fans, quienes no han dudado en hacerle saber a través de las redes sociales lo mucho que les ha gustado su nueva composición.

«Siempre sabes expresar como me siento en canciones. En un concierto tuyo conocí el amor, a través de tus canciones me enamore y fuiste mi refugio cuando ese amor se volvió desamor. Me encantas»; «Como siempre: nunca decepcionas» o «Qué locura de tema. Felicidades Álvaro, te superas cada día más», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además, y con el objetivo de hacer de este lanzamiento uno por todo lo alto, Álvaro de Luna ha publicado de forma simultánea el videoclip oficial de Todo contigo. Un audiovisual muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora y cuya puesta en escena no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, el video ya se ha posicionado como una de las tendencias musicales más vistas de la plataforma de YouTube, y no es para menos.