Laura Escanes desvela la cifra exacta de cuánto le pagan las marcas por cada publicación en Instagram

Laura Escanes ha acudido como invitada a Días de tele, el programa presentado por Julio Otero, en un episodio dedicado a invitados a los que la televisión les ha cambiado la vida. Le han acompañado otros personajes televisivos como Florentino Fernández, Amaia Salamanca, Álvaro Morte, Erundino Alonso y Paz Herrera.

La influencer ha comenzado hablando sobre cómo es su profesión. “Esto es un debate infinito, pero realmente es un debate maravilloso. Yo he podido disfrutar y hacer cosas que en la vida me podría imaginar”, ha explicado. La semana pasada ganó el premio Ídolo a Mejor creadora digital y todavía a día de hoy mucha gente menosprecia este tipo de trabajada aludiendo a que no requiere ningún tipo de esfuerzo y ni siquiera se debería considerar trabajo.

Una gran pregunta que se hace todo el mundo es sobre el salario que reciben estas personas por cada publicación que incluye publicidad. “Depende de muchísimos factores, de los seguidores del engagement… A nosotros nos pagan muy bien”, se ha sincerado Laura Escanes. Sin embargo, no se ha querido mojar en dar una cifra exacta. Florentino Fernández le ha insistido un poco más y finalmente ha revelado lo que puede llegar a cobrar por un post de Instagram. “En mi caso, por un post con una marca pagado, unos 5.000€”, ha confesado por fin la sorprende cifra.

“De posts patrocinados en el feed hago poquitos, no me gusta que todo sea publicidad”, ha explicado la joven. Al contrario que otros compañeros de profesión, ella prefiere derivar esta clase de contenido al formato efímero de esta red social. “En stories que es algo más dinámico, que son momentos que duran 24 horas, eso se reduce. No son 5.000 euros porque no va a durar permanentemente ahí”, ha aclarado.

Laura Escanes ha hablado también sobre el equilibrio entre mostrarse cercana con sus seguidores y permitir que la puedan conocer sabiendo un poco de su día a día, pero sin llegar a cruzar el límite de invadir su vida privada. Ella ha revelado que comparte “muchos trozos” de lo que le ocurre a lo largo del día y de sus pensamientos. Aunque por otro lado también piensa que “si lo publicas todo, no te queda nada para ti”.